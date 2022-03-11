最美飯店節能減碳森呼吸 理想大地零備品環保住房新主張

最美飯店堅持永續初衷，減碳森呼吸

位於東部世外桃源的花蓮理想大地，在這兒可恣意享受渡假氛圍，洗滌一身的疲憊和塵囂，盡情的「森呼吸」，呼吸吐納之間，舒緩全身心，讓旅宿的意義更有價值。 理想大地為所有旅人打造大自然清新的沐浴感受，使用歐萊德旅宿備品，減少約189,504kg生活碳排放，相當於17,228顆20年生大樹的吸碳量，同時也持續為地球盡微薄的心意。這次與歐萊德合作推出減碳愛地球住房專案，希望透過世界關燈日連結，攜手展望永續理念，號召更多社會大眾一起響應支持，訴求「您選擇理想大地，我們則選擇使用歐萊德沐浴備品，讓我們為你做到碳中和」的節能宗旨。

環保住房新風潮，零備品半價住房專案

理想大地秉持初衷「自然、純淨、環保」友善對待地球之綠色理念，於世界關燈日響應環保意識，特別規劃「與環保牽手，減碳守護Earth優惠住房專案」，主張不提供客房備品及毛巾，以減少碳排放量。即日起至3/30止，凡預訂環保優惠專案即可以超值優惠價NT$5,600起入住價值萬元西班牙式主題客房 (含兩客早餐)、應許運河遊艇導覽乙次、飯店免費活動設施 (不含芳療Spa)、花蓮機場/車站定時定點來回接送乙次等服務，入住貴賓只要與「60+關燈日-手拿牌」合照並上傳照片至理想大地FB活動貼文頁，即可參加FB抽獎活動。

FB 響應打卡上傳Tag好友，抽萬元住宿券及萬元歐萊德美妝品

除房客可於現場參加抽獎打卡之外，所有網友只要於活動貼文頁留言文字：「愛環保在理想～我參與」+Tag三位好朋友及設定公開亦可參加抽獎，多項好禮包含理想大地萬元客房住宿券、歐萊德雨林精油防蚊乳液、茶樹淨化洗手慕絲、咖啡因養髮液、香檳玫瑰沐浴乳等優質豐富的獎品，總價值將近四萬元，都將回饋給支持愛護一同響應環保概念的社會大眾。

理想的渡假是停留，不是奔波，是散步，不是趕路

我們希望帶給每位旅人旅行的意義，台灣唯一也是第一座結合藝術人文的運河渡假飯店，榮獲「世界第一遊船飯店」美譽，擁有全台最長且名聞遐邇的應許之河，總長2.2公里貫穿園區，「綠」及「水」更是理想大地美景中的重要元素，出房門一分鐘就能接觸水岸，呈現大自然的生態之美，以自然樸實風情，享受深度永續的「綠活輕旅模式」。

立即訂房。預約專線 : 03-86-56789