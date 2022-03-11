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台灣電子5哥、NVIDIA都曾遭駭！專家分析根本原因：企業資安要有連貫性

面對供應鏈遭攻擊、資料外洩接踵而來，網路安全公司Check point 強調，企業的資安框架不能疊床架屋，解決方案必須要有連貫性，也可尋求外部合作。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/03/11 18:38
圖為2021台灣資安大會。（圖/中央社）

圖為2021台灣資安大會。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台灣前5大電子代工廠和NVIDIA都曾遭駭，凸顯資安成為企業必須重視的問題，至於為何企業大廠都難逃被駭，專家指出不是預算不足問題，而是許多企業的資安框架都疊床架屋，沒有統籌性。

網路安全公司Check point 昨（10日）公布《2022年網路安全報告》，分析近期駭客攻擊趨勢，以及最治本的解決方法。該報告指出，去年教育與研究機構攻擊首當其衝、平均每週1605次被攻擊，Check point 技術總監博國書表示，主要是學生在家學習，暴露很多資安問題，像是自用設備、連線方式都可能造成漏洞。

企業方面，像是全美最大半導體業者NVIDIA近期也遭駭客攻擊，被竊取多達1TB的軟硬體資料，日本車廠Toyota也傳出供應鏈遭攻擊，導致數十間工廠與生產線暫停運作，國內大型企業如廣達、宏碁、台達電等也曾陷入勒索軟體陷阱，被威脅公布內部機密資料、設計圖等，資安問題顯然成為許多企業的主要威脅。

數位時代報導，面對供應鏈遭攻擊、資料外洩接踵而來，博國書強調「企業的資安框架不能疊床架屋，解決方案必須要有連貫性。 」他說，現今的企業防範生態，大概是系統歸系統、IT歸IT，可能還有資安團隊，各部門往往各立山頭，沒有人統籌看資安全貌。

政府方面，金管會現已規定上市櫃公司要設立資安長（CISO）一職，以降低被攻擊的風險。不過Check point指出，除了企業設立資安專責人員外，為補足資安落差，尋求外部合作也是一種做法。目前不少資安公司都提供資安健檢服務，協助企業找尋漏洞。

在資安產品上，根據數位時代，近年來業界出現「資安聯防」趨勢，聯防的做法是，當第三方的防火牆、電腦軟體偵測到病毒、攻擊行為時，就能連動雲端聯防管理軟體，立即阻斷連線設備，以降低遭感染的損害，彼此相互合作。
資安
駭客
網路安全

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