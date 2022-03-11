加密貨幣濫用狀況多！拜登下令各機構加速研究 擬訂法規限制

美國總統拜登週三（9日）簽署了一項關於政府監管加密貨幣的行政命令。（圖/美聯社） 美國總統拜登週三（9日）簽署了一項關於政府監管加密貨幣的行政命令。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國總統拜登週三（9日）簽署了一項關於政府監管加密貨幣的行政命令，督促聯邦政府各機構研究數位貨幣，並考慮制定相關法規，甚至探索推出「數位美元」的可能性。

根據數位時代報導，在拜登（Joe Biden）此次簽署的行政命令中，包括七大目標，分別是保護美國消費者及企業、避免系統性風險、負責任地開發及使用數位資產、探索「數位美元」可能性等。

這是長久以來美國政府首度正視加密貨幣的影響，並決定採取行動，這也和俄羅斯遭制裁有極大關聯。

俄羅斯被踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，根據外媒，美國財政部下的金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）本週發布警告，提醒美國金融機構小心防範俄羅斯及其盟國白俄羅斯因經濟壓力，近期可能採取各種手法以規避各國制裁。

不只如此，加密貨幣濫用情形嚴重，美國財政部長葉倫（Janet L. Yellen）就曾指出，這些新技術雖帶來希望，但現實是，加密貨幣被用來洗錢、犯罪，甚至被拿去當成資助恐怖主義的工具。

葉倫表示，這項行政命令將促進一個更公平、更具包容性和更高效的金融體系，同時打擊非法金融，確保金融穩定和國家安全。

至於「數位美元」一概念，數位時代指出，美國官員對此非常謹慎，並表示距離數位美元登場恐怕還要好幾年的時間，「我們必須非常、非常謹慎地分析，因為我們在這個方向的一舉一動，對發行世界主要儲備貨幣的國家來說影響深遠。」