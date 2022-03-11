集合啦！全國唯一技藝(能)競賽奪金青年團 新北向下適性培育技職菁英

集合啦！深具含金量及國際觀的「新北技職奪金青年團」正式成立，新北市長侯友宜今(11)日出席金手凱旋座談會，與榮獲110學年度技藝冠軍金手獎的9名高中職學生暢談適性發展重要性，宣布成立全國唯一技藝(能)競賽奪金青年團，集合歷年國際技能競賽選手及本屆金手，透過在國中舉辦系列校園講座分享與傳承競賽經驗，期待學弟妹培養專業技能，打造新北奪金最強戰隊。
市長侯友宜表示，教育部舉辦全國高級中等學校技藝競賽受各校高度重視，獲獎後將可參加四技二專升學的技優管道，爭取擠身優質科技大學機會。新北學生在110學年度囊括42位金手獎，其中9名勇奪金手第一名，冠軍數創新高。110年全國技能競賽更有55名學生得獎，在青少年組網頁技術、商務軟體設計、平面設計技術及青年組汽車板金等職類包辦所有獎項，成績領先全國。
新北推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，全國唯一每年提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能。在全國技能競賽除勞動部獎金外，更加碼發給前三名選手12萬、6萬及4萬元獎勵金，獲國際技能競賽金牌還有120萬，鼓勵學生在國際舞臺爭光，今年度將頒發超過300萬元，期待在10月舉辦的46屆國際技能競賽更取得佳績。
今日成立的「技藝(能)競賽奪金青年團」，由市長頒發聘書給畢業於新北高工塗家和等7名於國際技能競賽獲獎選手，以及葉家均等3名第46屆國際技能競賽正取國手。同時也鼓勵學生積極爭取全國賽成績，並期勉不以全國賽為終點，往國際賽目標邁進，延續金手精神前進未來。後續將由歷年國際技能競賽獲獎選手及第46屆國際技能競賽正取國手擔任菁英團員，帶領110學年度技藝競賽榮獲金手獎的種子團員，進入國中母校及校園舉辦系列講座，分享傳承競賽經驗並鼓勵國中生適性發展，尋找自身優勢能力。
今日「金手凱旋、技職首選」座談會中學生踴躍與市長暢談自己夢想。新北高工模具科黃建宏同學表示，從小最愛動手做東西、拼裝樂高積木，看到機器就像看到新玩具，也懷抱著「模具是工業之母」的想法及「做出一台車」初衷進入模具科就讀，感謝學校師長提供充足資源讓自己朝夢想邁進。
穀保家商蔡幸妤同學運用所學，將自己與市長拿獎盃畫面嵌入網頁設計得獎作品中送給市長，充分體現技職教育務實致用精神。而新北高工陳培德同學表示，國中時期參加技藝班，透過豐富實作課發現自己對汽車修護非常有興趣，將新北高工列為第一志願，最終順利透過技優管道進入學校汽車科就讀，在老師指導下一步一步踏上選手之路。
教育局表示，新北市辦理國中技藝教育班、技藝教育社團及育樂營等多元課程加強職業試探教育，提供學生興趣及性向試探機會，並透過國中青少年技能競賽、高中職青年技能競賽及技藝競賽，更邁向國際技能競賽的技職奧運殿堂，協助具技藝傾向的學生成就夢想，打造新北技職人才履歷系統。本次更透過奪金青年團學長姐經驗傳承，期勉選手持續在專業中展現熱情與自信，努力朝理想邁進。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供