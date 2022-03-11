集合啦！全國唯一技藝(能)競賽奪金青年團 新北向下適性培育技職菁英

集合啦！深具含金量及國際觀的「新北技職奪金青年團 」正式成立，新北市長侯友宜今(11)日出席金手凱旋座談會， 與榮獲110學年度技藝冠軍金手獎的9名高中職學生暢談適性發展 重要性，宣布成立全國唯一技藝(能)競賽奪金青年團， 集合歷年國際技能競賽選手及本屆金手， 透過在國中舉辦系列校園講座分享與傳承競賽經驗， 期待學弟妹培養專業技能，打造新北奪金最強戰隊。

市長侯友宜表示， 教育部舉辦全國高級中等學校技藝競賽受各校高度重視， 獲獎後將可參加四技二專升學的技優管道， 爭取擠身優質科技大學機會。新北學生在110學年度囊括42位金 手獎，其中9名勇奪金手第一名，冠軍數創新高。110年全國技能 競賽更有55名學生得獎，在青少年組網頁技術、商務軟體設計、 平面設計技術及青年組汽車板金等職類包辦所有獎項， 成績領先全國。

新北推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，全國唯一每年提撥 百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能。 在全國技能競賽除勞動部獎金外，更加碼發給前三名選手12萬、6 萬及4萬元獎勵金，獲國際技能競賽金牌還有120萬， 鼓勵學生在國際舞臺爭光，今年度將頒發超過300萬元，期待在1 0月舉辦的46屆國際技能競賽更取得佳績。

今日成立的「技藝(能)競賽奪金青年團」， 由市長頒發聘書給畢業於新北高工塗家和等7名於國際技能競賽獲獎 選手，以及葉家均等3名第46屆國際技能競賽正取國手。 同時也鼓勵學生積極爭取全國賽成績，並期勉不以全國賽為終點， 往國際賽目標邁進，延續金手精神前進未來。 後續將由歷年國際技能競賽獲獎選手及第46屆國際技能競賽正取國 手擔任菁英團員，帶領110學年度技藝競賽榮獲金手獎的種子團員 ，進入國中母校及校園舉辦系列講座， 分享傳承競賽經驗並鼓勵國中生適性發展，尋找自身優勢能力。

今日「金手凱旋、技職首選」 座談會中學生踴躍與市長暢談自己夢想。新北高工模具科黃建宏同學 表示，從小最愛動手做東西、拼裝樂高積木， 看到機器就像看到新玩具，也懷抱著「模具是工業之母」的想法及「 做出一台車」初衷進入模具科就讀， 感謝學校師長提供充足資源讓自己朝夢想邁進。

穀保家商蔡幸妤同學運用所學， 將自己與市長拿獎盃畫面嵌入網頁設計得獎作品中送給市長， 充分體現技職教育務實致用精神。而新北高工陳培德同學表示， 國中時期參加技藝班， 透過豐富實作課發現自己對汽車修護非常有興趣， 將新北高工列為第一志願， 最終順利透過技優管道進入學校汽車科就讀， 在老師指導下一步一步踏上選手之路。

教育局表示，新北市辦理國中技藝教育班、 技藝教育社團及育樂營等多元課程加強職業試探教育， 提供學生興趣及性向試探機會，並透過國中青少年技能競賽、 高中職青年技能競賽及技藝競賽， 更邁向國際技能競賽的技職奧運殿堂， 協助具技藝傾向的學生成就夢想，打造新北技職人才履歷系統。本次 更透過奪金青年團學長姐經驗傳承， 期勉選手持續在專業中展現熱情與自信，努力朝理想邁進。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供