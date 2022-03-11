新北市「峽午」野餐品綠茶 報名參加搶好禮

新北市政府農業局與國立臺北大學合作， 號召三峽在地組織、學校及社區，一同舉辦「三峽綠茶季」，3月1 9及20日綠茶野餐派對報名送野餐墊等好禮， 邀請民眾週末野餐品綠茶。

三峽綠茶季自3月19日起，以野餐派對、展售市集、 茶園走讀小旅行及紀錄片影展等系列活動，串聯三峽碧螺春、 藍染及鶯歌陶瓷元素，推廣三峽春日之美。綠茶野餐派對訂於3月1 9及20日於臺北大學校園草皮舉辦，當日除了野餐派對外， 亦有碧綠市集、大地闖關遊戲、社團表演等， 邀請民眾週末下午來三峽野餐品好茶。 國立臺北大學校長李承嘉表示， 臺北大學創立以來就與社區密切連結，老師帶著學生走入社區， 連結在地產業和社團，推動地方產業發展， 參與的學生也從中獲得成就感，學校與社區共同創造雙贏。

農業局自2019年起以農業為基礎推動地方創生， 與在地團隊合作地方特色產業鏈，跨域導入設計及業界資源， 並集結大專院校成立農業創生大學聯盟， 以團體戰形式邀集大學青年前進產地， 協助農業創生團隊發展事業及產業。為持續推動三峽農業創生， 農業局整合碧螺春、大菁藍染及在地藝術等元素， 並與國立臺北大學合作辦理「三峽綠茶季」，以串聯地方特色產業， 凝聚地方共識，同時亦號召在地組織、學校及社區加入， 促進在地深耕，將三峽打造成宜居城市。

新北市農業局長李玟表示，近年致力於推動青年相關政策，從「 就業」與「教育」兩個層面來營造青年願意從農的就業環境，秉持「 先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟， 與在地團隊合作發展事業及產業，同時引進學術力， 推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，達到農業創生目標。 凡綠茶野餐派對19日前200組及20日前100組報名， 且單組人數滿4人，當日報到後即可獲得限量野餐墊，現300組已 報名額滿，因民眾反應相當踴躍，故於3月13日加開20日100 組名額，報名及其他優惠請見國立臺北大學海山學研究中心臉書專頁或新北市農業局-稼日蒔光臉書專頁。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供