林口長庚醫院研究證實：第1型糖尿病患若有一等親屬患第2型糖尿病 併發症風險倍增

林嘉鴻醫師(右)完成台灣也是全球首度針對第1型糖尿病患，以建立家族病史模式的大規模研究(林口長庚醫院提供) 林嘉鴻醫師(右)完成台灣也是全球首度針對第1型糖尿病患，以建立家族病史模式的大規模研究(林口長庚醫院提供)

台灣的糖尿病患約2百萬人，為國人十大死因第五位。 第1型糖尿病比例遠低於第2型糖尿病，只有約1%不到， 但發生重大心血管不良事件(MACE)疾病風險因子卻不清楚。 根據林口長庚新陳代謝科林嘉鴻醫師的最新研究發現， 第1型糖尿病患若有一等親屬罹患第2型糖尿病， 本身發病年齡又小於20歲，其發生重大心血管不良事件( MACE) 的風險將比沒有一等親屬罹患第2型糖尿病的第1型糖尿病患增加2 .61倍。

林嘉鴻醫師因此建議，針對較早發病的第1型糖尿病患， 醫師可以在門診時運用簡單的家族史篩選，找出高風險族群， 給予及早的預防與介入措施，以降低將來併發症的風險。

●糖尿病原因與症狀

林嘉鴻醫師表示，第1型糖尿病多數是自體免疫疾病， 當胰臟小島中的β細胞被破壞，會導致胰島素無法正常分泌。 第2型糖尿病則是因細胞對胰島素的敏感度降低，產生阻抗， 致血糖無法進到細胞，胰臟便更努力分泌胰島素，但胰島素有限， 逐漸分泌不足，使得大量葡萄糖留在血液裡造成高血糖， 最後形成糖尿病。

糖尿病患者常見症狀包括：口渴、頻尿、易餓、不明原因體重下降、 視力模糊、牙齦和尿道反覆發炎、體力變差、嗜睡等。

︎糖尿病重大心血管事件（MACE）風險比較圖。(林口長庚醫院提供)

●重大心血管不良事件危險因素不同

林嘉鴻醫師指出， 第1型糖尿病和第2型糖尿病導致心血管疾病的危險因素也不同。 第2型糖尿病的重大心血管不良事件與胰島素阻抗有關， 第1型糖尿病則僅少數文獻推測可能與腎臟病變的存在與否有關。 由於第2型糖尿病具明顯家族遺傳特性， 有研究已經證實第2型糖尿病患者的一等親屬是具有高胰島素血症及 進一步發生動脈粥樣硬化的高風險族群， 他因此推測第1型糖尿病的心血管風險是否也與有第2型糖尿病家族 史的存在有相關，而可以考慮使用第2型糖尿病家族史關連， 作為第1型糖尿病患的重大心血管疾病易感性標誌。

●建構大規模第1型糖尿病家族病史關係模型

為解開此關聯性， 林口長庚新陳代謝科及兒童內分泌科與長庚醫院巨量資料中心合作， 運用領先全球的家族關聯分析方法，從全人口的健保資料庫， 建構全台最大規模的第1型糖尿病家族病史關係模型， 推定第2型糖尿病的家族病史和第1型糖尿病的大小血管併發症之間 的關聯性。共計收集1萬多位第1型糖尿病患資料， 其中具有第2型糖尿病家族史者共1,302位， 與沒有第2型糖尿病家族史9,935位資料進行研究。

●家族史增加併發症的風險

林嘉鴻醫師表示，研究結果發現， 第1型糖尿病患若有一等親屬患有第2型糖尿病， 且本身發病年齡小於20歲，其發生心血管不良事件的風險， 相較於沒有第2型糖尿病家族史的第1型糖尿病患增加 2.61倍。進一步看小血管的病變，其腎臟病變風險亦增加1. 44倍、視網膜病變風險增加1.28倍、神經病變風險增加1. 24倍。

●運用家族史篩檢找出高危險族群

林嘉鴻醫師指出，這是台灣也是全球首度針對第1型糖尿病患， 以建立家族病史模式的大規模研究， 釐清了過去只能從學理上推測家族第2型糖尿病史的影響。 他希望利用此研究成果，在臨床上針對較早發病的第1型糖尿病患， 運用簡單的門診家族史篩檢，找出高危險族群， 給予及早的預防與介入措施，從飲食、運動、藥物等各方面去控制， 以降低併發症的風險。

這項研究報告已刊登在2021年12月國際頂尖期刊「 美國醫學會雜誌JAMA的子期刊『JAMA Network Open』」。