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歡迎光臨台灣風力發電機！ENERCON帶你爬進機艙 揭開發電的秘密

台灣英文新聞記者特地來到位在彰化縣芳苑鄉的王功風力發電廠，與ENERCON風機技術員吳詩渝一同爬上約30幾層樓高的風機，參觀風機機艙的內部結構。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/03/11 17:10
（圖/台灣英文新聞）

（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣近期加強可再生能源轉型，凸顯風力發電的重要，德國廠商ENERCON製造了台灣約 70% 風力發電機，這次更有技術人員帶領記者爬上風機，揭曉在30層樓高的葉片後方，那台小機艙運作的秘密！

根據資誠聯合會計師事務所《2021 台灣綠電交易進度報告》，台灣在「淨零碳排」國際趨勢下，已加速再生能源發電的發展。截至 2021 年 10 月底，累計 2021 年綠電轉供量超過 6 億度，較 2020 年成長超過 11 倍，更有近八成來自陸域風力，而台灣有約 70% 的陸上風機來自德國廠商ENERCON。

根據ENERCON Taiwan的數據，陸上風力發電在所有可再生能源種類中成本最低。與海上風力發電和太陽能相比，陸上風力發電產生只需一半的成本，使陸上發力發電能與傳統的石化原料發電競爭。

ENERCON在台灣的風力發電機大部分位於西海岸，台灣英文新聞記者特地來到位在彰化縣芳苑鄉的王功風力發電廠，與ENERCON風機技術員吳詩渝一同爬上約30幾層樓高的風機，參觀風機機艙的內部結構。

隨著記者與兩位技術人員到達風機最高處——機艙，吳詩渝指出，隨著風的風速大小，發電量、電壓高低跟頻率會不太一樣，所以我們會先將電送到交流轉直流的整合器，讓電變成直流後再送到樓下電箱，再度轉成交流電，送到台電電網中。

吳詩渝接著說，這台E-70風機可以在每秒12米風速時達滿載，屆時可產生2,370度電，發1小時電的話就足以為普通家庭供電7到8個月，效率相當高。

經瞭解，機艙作為風機的心臟，裝載了控制風機旋轉方向的機器，以及管理發電的器械。技術人員仍必須在狹窄空間進出，以監測或維修器材，然而到了夏季，機艙內的溫度可能高達攝氏 55 度。

幸運的是，ENERCON有一個監控中心，讓技術人員不必一直駐紮在機艙內。 當風機發生故障時，它會向控制中心發送故障代碼，技術人員就能在前往維修之前，確定問題根源。

當遇到颱風時，每個風機都配有暴風控制系統，當風速達一定速度時，能夠幫助調整葉片角度，並讓風機轉速變慢，進而控制葉片迎風面的力量。

ENERCON被譽為台灣風能產業研究和發展的助推先鋒力量，也是全球主要風力發電機製造商之一。早在2002年，ENERCON就在澎湖安裝了第一台陸上風力發電機。從新北市的林口到台灣西海岸的雲林麥寮，他們安裝了約230陸上風機，ENERCON同時也是德國最大的風機製造商。
ENERCON
風力發電
陸上風機
可再生能源
綠能

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