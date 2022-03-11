臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為2.66%

根據臺灣證券交易所統計，111年3月11日發行量加權股價指數收盤為17,264.74點，較上週(111年3月4日)的17,736.52點下跌471.78點，跌幅約為2.66%，台灣50指數收盤為13,456.90點，較上週的13,833.41點下跌376.51點，跌幅約為2.72%，寶島股價指數收盤為19,653.62點，較上週的20,203.55點下跌549.93點，跌幅約為2.72%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲5.36%為最大，跌幅以紡織纖維類指數下跌7.00%為最大，未含金融類指數下跌430.93點，跌幅約為2.81%，未含電子類指數下跌474.44點，跌幅約為2.33%，未含金融電子類指數下跌458.58點，跌幅約為2.67%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆8,716.63億元，全體上市股票成交金額為1兆7,508.13億元，股票成交量週轉率為3.18%，在各產業上市股票交易，成交金額前三名為，第一名，半導體類5,280.50億元，占全體上市股票交易金額30.16%；第二名，航運類5,013.73億元，占全體上市股票交易金額28.64%；第三名，電子零組件類1,271.84億元，占全體上市股票交易金額7.26%。

另外，成交量週轉率前三名產業為，第一名，航運類19.51%；第二名，鋼鐵類6.99%；第三名，化學工業類5.97%。

臺灣證交所指出，累計今年年初開盤迄今共42個交易日，集中市場總成交金額為13兆1,540.84億元，市場日平均成交金額為3,131.92億元，股票成交量週轉率為23.92%，股票日平均成交量週轉率為0.57%。

2022年3月11日全體上市公司市場總值為新台幣53兆5,727.20億元，較上週(2022年3月4日)市值54兆9,985.82億元減少1兆4,258.62億元，減幅約為2.59%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)