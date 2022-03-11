【「超額死亡」人數多】全球因新冠肺炎病逝者　恐超過官方數字三倍

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 自世界衛生組織宣布新冠肺炎為傳染病後的兩年內，根據官方數字，約有590萬人因COVID-19死亡，不過最新發布在醫學期刊〈刺胳針〉（The Lancet）的研究顯示，因為新冠肺炎會導致原本就差的健康狀況惡化，如果算上引發的併發症等因素，病逝人數可能會突破三倍以上。

這些因爲得到新冠肺炎而引發原本肺部、心臟相關疾病惡化而死亡的病例，被稱為「超額死亡」（excess death），其中一種判斷方式就是觀察近年來的數據，去了解這些病症的人在沒有疫情的狀況下，預期的壽命，進而判斷是否是因為感染新冠肺炎而導致提早離世。

研究團隊參考世界衛生組織的全球死亡資料庫（World Mortality Database）、人類死亡資料庫（Human Mortality Database）及歐洲數據辦公室的數據後發現，超額死亡的狀況在全球因國家、地區而異，不過平均看來每10萬人當中，約會有120名超額死亡的狀況，這代表著在這兩年間，實際上因新冠肺炎而喪生的人數大約有1820萬人，超過所公佈死亡數字3倍。

其中收入較低的拉丁美洲、歐洲與南撒哈拉地區超額死亡的狀況雖然最嚴重，一些高收入國家，像是義大利與美國部分地區的死亡率也不低，而在瑞典、荷蘭等國，新冠肺炎已是超額死亡最主要的原因。

第一作者、健康指標和評估研究所（IHME）的Haidong Wang博士指出，了解傳染病真正的死亡數字，對公衛政策的制定至關重要，未來的研究也將進一步分析，有多少死亡人數是直接由新冠肺炎所造成，哪些則是受到間接影響的超額死亡。

而雖然疫苗與新治療方式有助於減少超額死亡數，團隊仍進一步警告，疫情其實並沒有結束，未來新的變種仍有可能出現，持續危害人類健康。