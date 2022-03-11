最新神曲出爐！打破瑪麗亞凱莉紀錄　英國獨立迷搖超洗腦單曲破10億串流

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英國獨立迷幻搖滾天團易碎動物（Glass Animals）本周以一首近兩年前的單曲〈Heat Waves〉登上美國告示牌冠軍，更打破瑪麗亞凱莉聖誕神曲〈All I Want for Christmas Is You〉紀錄，成為榜單史上花費最長週數登頂的單曲。
環球西洋表示，提到近期最洗腦的西洋歌曲，除了有因電影《魔法滿屋》（Encanto）而爆紅的新一代迪士尼神曲〈We Don’t Talk About Bruno〉外，還有一首來自英國獨立迷幻搖滾天團易碎動物（Glass Animals）的〈Heat Waves〉正狂霸全球榜單，這首突破10億串流天量的歌曲，不僅是現在全球Spotify排行冠軍，更在本周登上美國告示牌單曲榜第一名，同時打破了瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕神曲〈All I Want for Christmas Is You〉紀錄，成為榜單史上花費最長週數（59週）登頂的單曲。
易碎動物今年入圍葛萊美最佳新人獎，〈Heat Waves〉收錄在易碎動物2020年8月發行的第三張大碟《夢想國度》(Dreamland)中，同年底被收錄進人氣遊戲《FIFA 21》的原聲帶中；而真正爆紅的關鍵，則是許多網友在TikTok上將其中一句歌詞「Sometimes, all I think about is you.（有時候，我腦裡全都是你）」做成短影音掀起熱潮。