最新神曲出爐！打破瑪麗亞凱莉紀錄　英國獨立迷搖超洗腦單曲破10億串流

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英國獨立迷幻搖滾天團易碎動物（Glass Animals）本周以一首近兩年前的單曲〈Heat Waves〉登上美國告示牌冠軍，更打破瑪麗亞凱莉聖誕神曲〈A ll I Want for Christmas Is You〉紀錄，成為榜單史上花費最長週數登頂的單曲。

環球西洋表示，提到近期最洗腦的西洋歌曲，除了有因電影《魔法滿屋》（Enc anto）而爆紅的新一代迪士尼神曲〈We Don’t Talk About Bruno〉外，還有一首來自英國獨立迷幻搖滾天團易碎動物（G lass Animals）的〈Heat Waves〉正狂霸全球榜單，這首突破10億串流天量的歌曲， 不僅是現在全球Spotify排行冠軍， 更在本周登上美國告示牌單曲榜第一名，同時打破了瑪麗亞凱莉（M ariah Carey）的聖誕神曲〈All I Want for Christmas Is You〉紀錄，成為榜單史上花費最長週數（59週）登頂的單曲。

易碎動物今年入圍葛萊美最佳新人獎，〈Heat Waves〉收錄在易碎動物2020年8月發行的第三張大碟《 夢想國度》(Dreamland)中，同年底被收錄進人氣遊戲《F IFA 21》的原聲帶中；而真正爆紅的關鍵，則是許多網友在TikTo k上將其中一句歌詞「Sometimes, all I think about is you.（有時候，我腦裡全都是你）」做成短影音掀起熱潮。

主唱戴夫（Dave Bayley）形容，「這是一首關於『你不可能讓每個人都開心， 有時候被現實擊敗也沒有關係』的歌曲。 我們總是被期待著應該要堅強，並把所有的心酸難過往肚裡吞， 再用電子遊戲、酒精甚至藥物麻痺、武裝自己， 但面對自己的脆弱應該要是一件正面的事。」

易碎動物在得知拿下告示牌冠軍後，在社群上感性發文寫道：「 一早我們在巡迴巴士上被貝斯手Ed的歡呼聲吵醒， 真的完全不敢置信，超級感謝所有支持與相信我們作品的人！ 曾經有些日子，我以為這張專輯可能沒有機會被大家聽見；還有鼓手 Joe車禍重傷時，我甚至不知道他能不能活下來； 而當我們正要發行歌曲時，疫情就開始大爆發， 我們失去所有巡演機會，甚至不知道在沒有巡迴收入的情況下， 樂團能不能繼續撐下去，當時真的非常害怕」， 所幸在熬過低谷後，迎接他們的是未曾想過的音樂生涯顛峰，「 我們的音樂得以繼續存在，都是因為過去這兩年你們幫忙分享、 按讚，以及製作迷音等等，才會有現在的成績， 而這個成績是我們連作夢都不敢想的！」

《夢想國度／Dreamland》數位收聽與實體購買連結：h ttp://umg.lnk.to/GAD