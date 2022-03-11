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台灣南投奧萬大遊樂區導入「森林星空帳篷」 顛覆傳統賞楓印象

南投林管處表示:「森林星空帳篷的導入，期許能為奧萬大注入新的旅遊活力，讓更多人顛覆奧萬大既有的賞楓印象。」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/11 16:29
圖為星空帳篷內部 (南投林管處官網) 

圖為星空帳篷內部 (南投林管處官網) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 奧萬大國家森林遊樂區森林星空帳篷暨森林小舖，在昨天（3月10日）開幕，於園區進行揭幕剪綵儀式，宣布正式對外營運。

奧萬大國家森林遊樂區以森林、星空、露營等主題共打造八頂帳篷，座落於園區核心位置，周圍由山櫻花霧社櫻圍繞，風景優美，其中園區賣店森林小舖更與原民合作，販售鄰近部落特色產品，提供原住民風味餐，兩者於10日開幕後，遊客均可預約入住體驗，感受奧萬大的山林魅力。

為因應後疫情時代及露營活動的興起，林務局南投林區管理處於2021年以親近山林及入住帳篷就能欣賞星空美景為訴求，著手規劃八頂森林星空帳篷，並以四季代表星座為帳篷命名。

南投林管處表示:

「森林星空帳篷的導入，期許能為奧萬大注入新的旅遊活力，讓更多人顛覆奧萬大既有的賞楓印象，

園區內還有許多豐富的美景，可讓遊客盡情徜徉山林，目前正是霧社櫻盛開時節，隨風飄落的白色花瓣有如下雪般浪漫。」

為提供完善的山林旅遊服務，森林小舖是園區內不可錯過的餐飲選擇，結合原民部落相關手作工藝品及充滿原味的餐點，就是要讓遊客感受最道地的原民味。

10日兩大場域開幕，宣告正式營運，未來將由自然教育中心運用環境教育課程，結合森林小舖飲食餐點，入住森林星空帳篷，提供遊客舒適且優質的遊憩旅程，達到身心靈放鬆的森林療癒，並從遊程中學習友善山林的正確態度。

為把奧萬大國家森林遊樂區不同面貌介紹給民眾，森林星空帳篷與森林小舖於同日完成儀式，森林星空帳篷由處長引領現場貴賓繪製三角旗、懸掛至帳篷上，作為亮點開幕，森林小舖為處長、高詠斐理事長等貴賓完成剪綵儀式，正式對外曝光與宣佈營運，會後於森林小舖品嚐最在地、最原味的原住民風味餐，搭配阿里山王子的現場演唱，是最享受的山林體驗。

除此之外奧萬大屬泰雅族、賽德克族傳統領域獵場，區域內的原民文化、生態與產業特色資源豐富，藉此邀請「里山織色賽德克纖維工坊」何珍襄老師帶領現場貴賓認識織布文化，透過織布體驗深度認識奧萬大。

根據台灣山林悠遊網介紹，位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區是一座充滿魅力的森林。它距離埔里1個多小時，位於萬大水庫後方，這裡原為泰雅族及賽德克族部落，日本時代開始進行水力發電建設，在1994年才成為國家森林遊樂區。
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