3/11台灣本土+7　台北、新北增一感染源不明的家庭群聚　另有75例境外移入

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增82例COVID-19確定病例，分別為7例本土個案及75例境外移入(45例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，居住地分別為台南4例、台北2例和新北1例。

指揮中心發言人莊人祥說明，案21260、21295、21296為一起雙北家庭群聚，居住在新北的案21260於3月9日出現發燒等症狀，自行使用快篩後為陽性，並於同日就醫採檢確診，Ct值14.4，感染源待釐清；衛生單位緊急匡列107位接觸者採檢，目前已採檢96人，其中有2人陽性，為其居住在台北的非同住家人（案21295、21296），兩人Ct值分別為23.9和20.4。

另外，今台南4例則與屏東宮廟旅遊團相關。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)、美國及印尼(各4例)、香港(3例)、荷蘭、韓國、新加坡、菲律賓及緬甸(各2例)、衣索比亞、墨西哥、巴西、日本、英國、澳大利亞、瑞士及西班牙(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月18日至3月10日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,163例確診，分別為5,627例境外移入，15,482例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。