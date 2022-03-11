新媒體及影視音發展協會最新理事名單出爐　國際企業Netflix、LINE陸續加入

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新媒體及影視音發展協會昨(10)日晚間召開會員大會暨第三屆理監事改選，理事長蔡嘉駿連任將持續帶領台灣影視音產業走向國際。

新媒體及影視音發展協會(New Media Entertainment Association, 以下簡稱NMEA) 於2017年創辦時僅20位會員，今年成長至218位，昨日理監事改選大會於喜來登大飯店進行，文化部部長李永得、公廣集團董事長陳郁秀、一種態度總經理李烈、等嘉賓皆出席，共選出11位理事含理事長蔡嘉駿以及3位監事，年度活動「亞洲新媒體高峰會」集結產業菁英對談備受關注。

第三屆理事陣容堅強，蔡嘉駿連任協會理事長，3位常務監事包含牽猴子股份有限公司共同創辦人/總經理王師、台灣大哥大股份有限公司新媒體服務副總經理李芃君、以及巧克科技新媒體暨LINE TV執行長陳立人，理事包含東森新媒體控股股份有限公司新聞部總編輯林妏純、凱渥實業股份有限公司董事總經理宣美齡、年代國際(香港)有限公司執行長褚明仁等共8位及2位監事。

NMEA理事長蔡嘉駿表示，謝謝協會全體會員的支持，NMEA已連續三年舉辦「亞洲新媒體高峰會」，每屆皆是連續兩天超過20場以上的專講或對談、邀得60位以上國內外重量級產業領袖上台參與、場場超過千人次以上現場共襄盛舉，已躍居內容產業體現最新趨勢與匯聚業界意見的重要盛事。NMEA將持續投入心力擴大舉辦「亞洲新媒體高峰會」，團結台灣內容各界業者，影響政策制定，促進國際交流，進而強化台灣內容產業的國際競爭力，讓台灣原創內容可接續躍上國際舞台發光發熱！

NMEA協會新選出的第三屆理事陣容更是堅強，包括台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君、LINE台灣董事長暨執行長陳立人等產業領袖、而Netflix更是派代表Head of Public Policy 楊牧軒首度加入NMEA理事會。

NMEA成立目的在於團結內容產業的各界人士，舉凡媒體平台經營、內容產製、娛樂演藝、綜合商業、IP孵化等，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、表演經紀、時尚，數據服務與法律事務等領域，並吸引國際平台或跨國企業陸續加入，如Netflix、Disney＋、Google、LINE、Twitch、Yahoo!、Kakao Entertainment等。

第三屆理監事名單