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新媒體及影視音發展協會最新理事名單出爐　國際企業Netflix、LINE陸續加入

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/11 12:16
NMEA第三屆理監事(圖/NMEA)

NMEA第三屆理監事(圖/NMEA)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新媒體及影視音發展協會昨(10)日晚間召開會員大會暨第三屆理監事改選，理事長蔡嘉駿連任將持續帶領台灣影視音產業走向國際。

新媒體及影視音發展協會(New Media Entertainment Association, 以下簡稱NMEA) 於2017年創辦時僅20位會員，今年成長至218位，昨日理監事改選大會於喜來登大飯店進行，文化部部長李永得、公廣集團董事長陳郁秀、一種態度總經理李烈、等嘉賓皆出席，共選出11位理事含理事長蔡嘉駿以及3位監事，年度活動「亞洲新媒體高峰會」集結產業菁英對談備受關注。

第三屆理事陣容堅強，蔡嘉駿連任協會理事長，3位常務監事包含牽猴子股份有限公司共同創辦人/總經理王師、台灣大哥大股份有限公司新媒體服務副總經理李芃君、以及巧克科技新媒體暨LINE TV執行長陳立人，理事包含東森新媒體控股股份有限公司新聞部總編輯林妏純、凱渥實業股份有限公司董事總經理宣美齡、年代國際(香港)有限公司執行長褚明仁等共8位及2位監事。

NMEA理事長蔡嘉駿表示，謝謝協會全體會員的支持，NMEA已連續三年舉辦「亞洲新媒體高峰會」，每屆皆是連續兩天超過20場以上的專講或對談、邀得60位以上國內外重量級產業領袖上台參與、場場超過千人次以上現場共襄盛舉，已躍居內容產業體現最新趨勢與匯聚業界意見的重要盛事。NMEA將持續投入心力擴大舉辦「亞洲新媒體高峰會」，團結台灣內容各界業者，影響政策制定，促進國際交流，進而強化台灣內容產業的國際競爭力，讓台灣原創內容可接續躍上國際舞台發光發熱！

NMEA協會新選出的第三屆理事陣容更是堅強，包括台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君、LINE台灣董事長暨執行長陳立人等產業領袖、而Netflix更是派代表Head of Public Policy 楊牧軒首度加入NMEA理事會。

NMEA成立目的在於團結內容產業的各界人士，舉凡媒體平台經營、內容產製、娛樂演藝、綜合商業、IP孵化等，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、表演經紀、時尚，數據服務與法律事務等領域，並吸引國際平台或跨國企業陸續加入，如Netflix、Disney＋、Google、LINE、Twitch、Yahoo!、Kakao Entertainment等。

第三屆理監事名單

協會職稱 現職 姓名
理事長 新媒體暨影視音發展協會NMEA理事長 蔡嘉駿
常務監事 牽猴子股份有限公司共同創辦人/總經理 王師
常務監事 台灣大哥大股份有限公司新媒體服務副總經理 李芃君
常務監事 巧克科技新媒體暨LINE TV執行長 陳立人
理事 東森新媒體控股股份有限公司新聞部總編輯 林妏純
理事 凱渥實業股份有限公司董事總經理 宣美齡
理事 新加坡商全球紀實台灣分公司內容發行資深總監 馬艷華
理事 彼此影業股份有限公司共同創辦人 陳郁佳
理事 木棉花國際股份有限公司亞洲發行事業處處長 張家誠
理事 年代國際(香港)有限公司執行長 褚明仁
理事 台灣網飛服務有限公司Netflix Head of Public Policy, TW&HK 楊牧軒
理事 麟數據科技股份有限公司策略長 謝佩芳
監事 尖端媒體集團執行長 陳君平
監事 威律法律事務所所長 周逸濱

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