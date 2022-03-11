1張照片藏玄機！前法國駐台代表揭秘 書寫台法400年來傳奇故事

《穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象》書中照片。（圖/截圖自【戰爭與和平的澎湖版：一張照片背後的台法故事引人深思】You... 《穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象》書中照片。（圖/截圖自【戰爭與和平的澎湖版：一張照片背後的台法故事引人深思】YouTube影片）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）從一張照片開始，當中法國士兵手光著腳手拿鞋子，四周圍繞當時候的澎湖先民，這背後有什麼故事，又代表著什麼歷史事實？前法國駐台代表透過法國第一手史料，重現鮮為人知的台灣地方史，揭露400多年來的台法歷史關係。

以法國視角書寫的台灣歷史，像是透過不同的稜鏡，再度檢視在這片土地上發生的事情。前法國駐台代表龐維德（Frédéric Laplanche）撰寫《穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象》一書，從法國政府及民間握有的相關史料中，探尋這座島嶼在三、四百年來的樣貌。

根據本書內容，書中登場的法國人物背景多元，分別有1653年為荷蘭東印度公司作戰的法籍傭兵、1683年意外見證鄭氏政權被清軍消滅的法國主教、1715年被康熙皇帝派來台灣繪製地圖的法國傳教士、1787年在台灣外海觀察原住民如何與清帝國對抗的法國航海家、1868年在泰雅部落度過兩年的法國副領事、1884年在清法戰爭中占據基隆與澎湖的法國士兵和1896年日治初期陪同日本將軍巡查島嶼的法國軍人。

這些人留下了像是航海日誌、報刊的評論文章和珍貴史料與照片，重新拼湊台灣歷史大小事。地理距離與文化差異在那些昔日法國人內心觸發不少驚奇與訝異，紀錄當時不同族群、社會體系、殖民制度與性別差異等議題，也帶來不少省思。

作者龐維德在蒐集本書史料時不由得有所體悟：「在福爾摩沙美麗的風景背後，這些法國人所見證的台灣更是一個面臨外來壓迫、暴力、內部族群間爭戰不斷的島嶼。然而，就在這樣的一片惡土上，台灣奇蹟卻出現了。」

書中內容也提到許多社會系統層面的史實，像是經過與原住民的接觸後，讓這些見證者有機會思考優越感的問題，以及從漢人婦女與原住民婦女地位的差異，看當時台灣的社會結構。

這本書集結的文章大部分是那些法國人在島上親身經歷的故事，並加上幾篇選自法國報刊對於台灣概況的報導。原本這些文本都相當零散，且已被世人遺忘，不過作者龐維德從檔案庫深處挖掘出來匯集成書以後，終於為福爾摩沙歷史所構成的壯闊史詩賦予另一番立體風貌。

透過法國人好奇和驚訝的眼光，這些法國旅人在台灣的遊歷見聞，也意外為台灣史研究提供了一個新穎且獨特的外部視角，值得對台灣歷史有興趣的讀者細細品味。