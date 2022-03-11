（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量今天(3/11) 再公布7位地方公職參選人名單，黨主席陳椒華表示，時代力量已準備好要來打贏這次的地方選戰，讓時代力量的聲音與理想，能被國人看到，也能真正為台灣出一份力。

時代力量今召開記者會，公布第二波地方公職參選人名單，包括將參選基隆市議員的陳愷閎、參選新北市議員的王景弘、參選台北市議員的陳志明、參選台中市議員的徐小媚、鄭勁節、參選嘉義市議員的王浩、以及參選高雄市議員的張雨柔。

陳椒華在會中表示，第一波公布了24位縣市議員及鄉鎮民代里長參選人，今天再公布7位縣市議員參選人。

她說，時代力量身為努力監督的在野黨，在政黨的提名與參選上，是非常重要的任務，所以提名作業上非常嚴謹，從地方黨部推薦，再進行提名小組審查，最後進入決策委員會的確認，因此每位參選人都經過重重的審查。

陳椒華也說，今天公布名單後，大家就會認真的到地方進行選舉活動；而時代力量3月初舉辦了參選培訓課程，代表時代力量有好的準備，要來打贏今年地方選戰，讓時代力量的聲音與理想，能被國人看到，也能真正為台灣出一份力。

中央社報導, 時代力量立委邱顯智、王婉諭等人，也到場向外界推薦這次的參選人，邱顯智就說，身為律師的陳愷閎在參選之前就已為台灣做了非常多事，關注非常多的弱勢者，現在毅然決然的回故鄉投入選戰，雖然這是場艱困的選戰，但相信以陳愷閎過去的服務的精神，一定會得到基隆市民的肯定，成為弱勢者最好的依靠。

王婉諭則說，徐小媚希望投入更多的公共事務，繼續為弱勢、孩子以及重要議題發聲，也希望給孩子們一個更好、更安全的未來，希望能為台中市帶來一股最純淨的素人力量。

台灣「時代力量」公布第2波地方參選名單 黨主席陳椒華：準備好打贏選戰