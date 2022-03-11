【離台倒數3天】空姐與義大利富商爭女兒監護權　８歲女童手寫訴願信•懇求留在台灣

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）一名台灣空姐與義大利富商爭8歲女兒監護權，女童親筆寫了一封致總統蔡英文與法官的信指出，14日也就是3天後就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官讓她留在台灣。

中央社11日報導, 廣播節目主持人阿晃在社群網站臉書貼出這封女童親筆信指出，生父要把女童從含辛茹苦把女兒養大的母親身邊帶走，雖然女童母親也努力過，但沒錢、沒背景，身心俱疲，台灣法律居然允許生父帶走女兒，原來台灣法律無法保護台灣人及弱勢母親。

女童在信中指出，她在台灣出生、長大，希望留在台灣跟媽媽還有阿公、阿嬤一起生活，這裡是她熟悉的地方，「我在台灣生活很快樂，如果被帶離開我最愛的、超級愛的媽媽，我的心會碎掉，而且我會受不了。」

信中女童還提到, 她曾經跟媽媽到台北找判案的女法官, 但沒見到, 只好藉這封信表達意願, 希望有人聽聽她的心聲。

根據CTWANT.COM報導, 詹姓空姐因工作關係, 在10年前認識該義大利富商，兩人相戀，未婚生女，但之後富商不斷劈腿、還出現半夜以冷水潑灑熟睡中的空姐等家暴行為，為了女兒的監護權跨國纏訟，富商更在義大利提起擄拐兒童訴訟並勝訴。空姐轉向台灣打監護權官司也敗訴。

詹姓空姐認為, 一旦孩子被富商帶回義大利，義大利法庭已做出判決，她不可能再去義大利爭女，遂不願把女兒交給富商，其間空姐被潑穢物、潑瀝青，差點雙眼失明，她表示，「高度懷疑」該富商買凶傷害她，只好躲起來，同時繼續走司法途徑尋求解決。

女童的訴願信在臉書PO出後引起不少網友聲援，律師呂秋遠留言說「我來想辦法。」贏得超過5千網友按讚! 主持人阿晃回覆說:

呂秋遠 感謝呂大律師，感謝，真的很謝謝您，明天我會再請母親親自撥電話打擾您，再次感謝您

更有一名計程車司機留言給呂秋遠表示: