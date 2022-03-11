美國通膨續創40年新高、俄烏談判無進展•歐美股市收黑　投顧: 短線台股反彈空間有限

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國通膨續創40年來新高，歐美股收黑，台股今(3/11) 開低震盪，早盤跌逾百點，下探17320點附近，權值股台積電跌逾1%，塑化、鋼鐵相對強勢。

台股歷經昨(10日) 大漲逾400的激情後，今天遭逢賣壓，至9時15分左右，台股加權指數下跌99.92點，來到17333.28點。

台積電下跌7元，跌幅逾1%，至580元；貨櫃三雄中，長榮力守紅盤，漲1.28%、陽明漲1.21%、萬海跌幅逾1%；榮運跌近3%；航空雙雄長榮航、華航跌逾1%。

原物料族群鋼鐵、塑化族群強勢，東和鋼鐵漲近5%、大成鋼漲近2%、中鴻上漲1.8%、台塑大漲逾2%。

中央社報導, 由於通膨續創40年來新高，市場推測聯準會下週篤定升息，歐美股收黑，台股10日跌深反彈逾400點、外資終止連6賣後，11日恐逢修正壓力，投顧認為，短線台股反彈空間有限。

華爾街股市10日又面臨賣壓，主要指數全部收低，因通膨續創40年來新高，聯邦準備理事會（Fed）有充分理由在下週貨幣政策會議後以升息因應，避免經濟過熱。

美國通貨膨脹在烏克蘭危機加劇推升能源價格進一步升溫。美國勞工部公布美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，續創40年來新高，這項數字高於華爾街預期的7.8%，也是1982年1月CPI年增率衝上8.4%以來最高水準。

俄羅斯與烏克蘭重要和談沒有進展，加上通膨與經濟成長展望迅速惡化，歐洲主要股市也都收黑。

台股10日因俄烏戰爭出現和緩跡象，加上美國10年期公債殖利率攀升，指數跌深反彈，大漲417.84點，收在17433.2點，收復5日線和年線，成交值新台幣3513.46億元。

觀察三大法人動態，自營商買超26.48億元，投信買超18.4億元，外資及陸資買超20億元，三大法人合計買超64.88億元。其中，投信已是連27個交易日買超，創史上最長買超紀錄；外資及陸資買超20億元，終止連6賣，加碼面板、航運與金融股。

晶圓代工龍頭台積電公告2月營收1469.33億元，受工作天數較少影響，營收月減14.7%，年增37.9%，雖探近4個月低點，但創歷年同期新高；前2月累計營收3191.09億元，年增36.8%。

投顧指出，市場呈現觀望氣氛，等待3月中旬Fed利率會議動向，將壓抑跌深反彈時市場追價意願，預期短線台股反彈空間有限，需等待Fed利率結果出爐。

歐美主要股市

10日收盤情形如下:

道瓊工業指數下跌112.18點或0.34%，以33174.07點作收。

標準普爾500指數下滑18.36點或0.43%，收4259.52點。

科技股那斯達克指數挫跌125.59點或0.95%，收13129.96點。

費城半導體指數下挫71.11點或2.17%，收3211.07點。

倫敦FTSE 100指數下跌91.63點或1.27%，以7099.09點作收。

法蘭克福DAX 30指數下挫405.83點或2.93%，收在13442.10點。

巴黎CAC 40指數挫跌180.63點或2.83%，收6207.20點。