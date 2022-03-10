賑濟烏克蘭善款逾5億　蔡總統：台灣與國際社會共同支持烏克蘭

外交部10日在台北美福大飯店舉辦新春聯歡晚會，總 統蔡英文（後）應邀出席與會，向各國使節及與會來 賓致意。 外交部10日在台北美福大飯店舉辦新春聯歡晚會，總 統蔡英文（後）應邀出席與會，向各國使節及與會來 賓致意。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統今（10）日晚間出席「外交部111年新春聯歡晚會」，致詞時除了感謝友邦及理念相近國家持續以各種管道，大力支持台灣的國際參與外，她也提及，台灣賑濟烏克蘭善款已超過新台幣5億元，深處民主最前線的台灣，會與國際社會一起努力，共同支持烏克蘭。

蔡總統致詞時表示，疫情對各國都帶來許多挑戰，生活模式也有所調整。各位使節代表就跟我們所有在第一線的外交同仁一樣，都在異鄉因應新挑戰，持續在外交崗位上打拚，我要向大家表達最深的感謝和敬意。

我們看到，因為疫情，台灣跟各國之間許多的活動，包括產業的採購洽談、國際研討會以及各項專業展覽，現在都改成線上舉行。比起過往，雙方要持續強化交流，需要付出更多的心力，背後也都有各位使節代表的大力協助。

也因為我們攜手對抗疫情，彼此的情誼也更深了。過去兩年，台灣積極跟國際社會分享防疫的經驗和物資，我們在疫苗取得上，也得到來自日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國家的支持。我要再次感謝所有國際友人，給予台灣的溫暖和幫忙。

去年，在全體國人的努力之下，台灣守住了疫情，經濟也持續穩健成長。我們推動國家發展的腳步沒有停下來，也會努力為全球經濟復甦做出貢獻。

從這個月開始，台灣邁向「經濟防疫新模式」。我們已經開放商務旅客入境，接下來，在邊境開放上，也會視疫情滾動檢討措施，希望跟各國有更多的往來交流。

無論是防疫、當前的全球通膨挑戰，或是氣候變遷、數位供應鏈等議題上，我們都期待，能夠跟各國交換經驗，一起克服難題、共同進步發展。

蔡總統提到，今年，我們將公布「台灣淨零碳排路徑圖」，努力實踐「2050淨零碳排」目標，也將成立「數位發展部」，推動數位轉型。

我們除了將持續爭取參與CPTPP等區域經濟整合、積極推動「新南向政策」，也將跟歐盟國家全面提升合作關係。

這幾年來，我們跟中美洲等友邦國家創造出許多合作成果，今年也將繼續推動各項交流計畫。

在這裡，我也要感謝各友邦以及理念相近國家，持續以各種管道，大力支持台灣的國際參與。

儘管過去這兩年，充滿了挑戰和變化，我要告訴大家，不變的是，台灣人的良善力量和對民主自由的堅持。

近來，烏克蘭戰火延燒，台灣已經啟動對烏克蘭的人道救援，台灣人民賑濟烏克蘭的捐款，在短短幾天就超過5億元。

身處民主最前線的台灣人民，會跟所有熱愛民主自由的人們站在一起。我們會跟國際社會一起努力，共同支持烏克蘭人民保衛家園。

蔡總統強調，烏克蘭危機也告訴我們，捍衛民主自由，需要更強大的力量，需要更多國家一起來努力。唯有團結合作，我們才能守護共同堅信的價值，克服種種的挑戰。

在台灣加深國際連結的路上，各位就是我們重要的合作夥伴，我要再次感謝大家對台灣的支持。未來，我們繼續努力讓彼此的關係更深化，一起創造更多的成果，讓世界更安全、更健康美好。