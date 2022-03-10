女人的堅強是硬撐來的？研究：面臨壓力後　女性的心理復原力較差　易留下心理後遺症

最新研究發現，在經歷壓力後，女性的心理復原力比男性差，較易留下心理後遺症。(示意圖/pixabay) 最新研究發現，在經歷壓力後，女性的心理復原力比男性差，較易留下心理後遺症。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）現代女性給人一種越來越獨立和堅強的形象，抗壓性也來的比男性佳，好像天塌下來都不需要男人幫忙，但根據最新研究卻發現，在經歷壓力後，女性的心理復原力比男性差，較易留下心理後遺症，例如焦慮症、創傷後壓力症候群等症狀，而關鍵則在於「背景壓力源」；因此專家男性應該要多支持另一伴，有助於維持女性的心理健康。

該研究發表於2021年12月的《臨床精神病學雜誌》，研究者於新冠病毒大流行期間2020年4至5月，透過電子郵件向紐約市西奈山醫院第一線健康照顧者進行調查，回收有效問卷3360份，其中有2579位填答者為新冠肺炎患者的直接照顧者，因此其資料被納入分析。

研究者使用《患者健康問卷》、《焦慮自我評估表》、《簡短版的創傷後壓力症候群量表》篩選壓力相關心理後遺症，分析其與性別的關聯性以及可能的中介因素。

問卷對象的年齡以小於35歲（54.6%）和35歲以上（45.4%）的第一線健康照顧者組成，其中女性佔了7成3，結果顯示女性比男性更有可能出現壓力相關心理後遺症。

當研究者將間接影響因素列入分析後，例如疫情前的倦怠等「背景壓力源」及疫情期間照顧孩童/依賴者等「指標壓力源」，性別的影響則不再顯著。整體來說，新冠肺炎相關顧慮因素所造成的間接影響，佔了以性別預測可能的壓力相關心理後遺症總影響力的7成7。

台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅說明，上述研究探討性別是否與心理復原力具有顯著相關，若未能針對與影響心理復原力相關的背景因素進行合理的調整，研究結果常會導致我們產生女性較男性更脆弱且心理復原力較差的刻板印象。

這份以Covid-19大流行期間針對紐約市西奈山醫院第一線健康照顧者的研究，正好提出科學的佐證，由此一研究給予大家很好的提醒，我們在生活中可從旁覺察身邊婦女的壓力源並給予協助，特別是常被賦予較男性存有家庭小孩照顧責任的婦女同胞，建議男性應該要多支持與包容自己的另一伴，有助於維持女性的心理健康，共創幸福美滿的生活。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，研究中所提到的間接影響因素，往往是最容易被女性本身所忽略的壓力，例如：孩子的教育規劃、家庭活動安排、家庭關係促進，如何讓親子間互動更密切、有良好的溝通…等，這類隱形的家務壓力，無時無刻存在女性照顧者心中，形成一種持續累積的腦力精神負荷，容易讓女性心力交瘁。

戴怡君提醒，女性應避免壓力而陷入憂鬱與焦慮，建議時時覺察自己的壓力狀態，除了可以透過董氏基金會華文心理健康網，定期進行情緒與壓力檢測，平時也能透過身體狀態瞭解自己的壓力程度，像是如果出現肩頸肌肉僵硬、常常有頭痛、睡不好、容易疲憊…等狀況，表示已有一定程度的壓力，需要適時的紓壓放鬆。

另外，總是在腦中盤旋思考、無法決定的壓力事件，即使是小事，像是買什麼午餐、幫孩子選擇課外活動、家務處理、或是怎麼拒絕他人的邀約，都可能成為影響心情或情緒的壓力源，建議女性嘗試「1、2、3行動」原則，每當腦中浮現一再思考、猶豫不決的念頭，可告訴自己默數到三，就站起來或說出來，只要開始實行與行動，就能幫助自己減緩不安與負面感受。