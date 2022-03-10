俄羅斯、烏克蘭外交部長抵土耳其！為開戰以來首次高層級官員會面談判

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）俄烏衝突以來，俄羅斯與烏克蘭外交部長將首次面對面針對戰事進行談判，雙方10日已抵達土耳其，盼這次會談能成為兩國衝突產生轉折的機會點。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰事進入第15天，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已抵達安塔利亞（Antalya），將就「俄國中止戰事、結束對烏克蘭的戰爭」進行談判，這也是兩國面對面談判的最高層級官員。

外媒報導，烏克蘭外長在週三（9日）發佈一則影片，面對即將到來的與俄會談，他說「坦白說，我對會談的期望很低」因為會談要成功，取決於俄國當局「對拉夫羅夫下達了何種指示和命令」，不過烏克蘭將設法充分利用這次會談。

兩國代表團在這之前曾舉辦了三輪會談，兩輪在白俄羅斯，一輪在烏克蘭，不過這些談判效益並不大。

至於這次談判，土耳其的平衡角色也成外界關注焦點。中央社指出，土耳其一直表達居間調解交戰方的意願，俄、烏外長於戰事進入第15天、衝突持續升高之際會晤，使得這場會晤被視為安卡拉的一項外交突破。

根據媒體，三方會談已於當地時間近午閉門展開。拉夫羅夫、庫列巴會後將分別召開記者會，大批新聞記者在媒體中心等候。