林姿妙與侯友宜共邀民眾踴躍登「宜蘭綠博夢幻島」

今年度宜蘭綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為題，將於3月26日盛大開幕， 宜蘭縣林姿妙縣長與新北市侯友宜市長再次合作同台，於新北市政府 6樓大禮堂宣傳「2022宜蘭綠色博覽會」，這次綠博新北物產館將以童話為元素， 結合智能科技，讓島民置身奇幻新北山海世界，透過互動體驗， 將健康、永續理念傳遞給大眾。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今， 已成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動。 今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念， 打造一座具有深邃美麗生態地景、希望之河人文歷史故事、 精彩互動表演藝術以及豐富水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」。藉此深化連結「聯合國永續發展目標（Susta inable Development Goals, SDGs）」，並期許遊客能在寓教於樂的互動體驗中，理解惜食、 節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、 重用與循環再生的永續未來生活情境。

侯友宜表示，新北市的施政理念與綠色博覽會傳遞的「 環境友善觀念」一致，如新北市長期透過「友善田園區域計畫」及「 綠色保育標章」等計畫，輔導農友投入有機、友善耕種行列， 友善生態環境，也針對原生動植物進行保育及復育。 目前新北市有機、友善耕作面積已達578.5公頃，並取得12項 綠色保育標章，因此響應這場綠色盛事，以深化兩縣市在有機、 友善等綠色農業領域相互合作。

今年度新北市也再次響應參加，設置新北物產館， 展館將以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技， 展示奇幻新北山海世界，並介紹新北市特色農產品、 重要農業政策與國際合作成果， 讓參觀島民親身體驗並充分了解新北特色山海物產， 並讓親子共同關心生態保育，將綠色環保的使命，傳承給下一代。 另外展館內還可以買到新北市限定的各項農特產品，如青農、 地創特色商品與萬金杜鵑聯名商品，讓島民們不必跑到新北， 就能品嘗美味的新北農產，並在開展期間推出相關優惠。

新北市農業局表示， 綠色博覽會活動主辦單位為優惠新北市民及團體， 特別規劃凡設籍於新北市者在「新北縣市周」期間( 4月18日至4月24日)，或達20人以上之學校團體(後者無限 定參訪時間)，得比照宜蘭縣民，門票只需100元。 另針對購票人數達20人以上之一般團體，可購買假日200元、 平日120元的優惠票。歡迎民眾在綠色博覽會展覽期間(3月26 日至5月8日)踴躍登上「 宜蘭綠博夢幻島」，共同響應綠色盛事！ 若對宜蘭綠色博覽會、新北物產館有興趣，歡迎關注「 宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」臉書專頁。 另對上述優惠方案有興趣，可至2022宜蘭綠色博覽會官方網站查 詢。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供