全國首創建築能源效率分級認證 新北節能E好宅計畫啟動

為達成新北市2050年淨零碳目標，新北市環保局今 (10)日推出全國首創社區公設建築能源效率分級標示「新北節能 E好宅認證計畫」，邀請社區踴躍參加，並與房仲業者合作， 包括永慶房屋及其加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產、 永義房屋；信義房屋及其加盟品牌住商不動產、大家房屋，於買賣房 屋的網路交易平臺公布節電表現優良的社區，供民眾選購或租賃時， 瞭解社區建築物的用電表現，並達到建築節能有效監控。

程大維局長表示，依新北市2020年度溫室氣體盤查資料分析， 建築部門溫室氣體排放量占全市溫室氣體排放總量約39%。為使建 築物逐步達成2050年淨零碳目標， 建築部門溫室氣體排放可透過「建物節能監控」、「建物節能改造」 、「建物零碳電力」等3項措施邁向智慧零碳建築。

「新北節能E好宅計畫」屬建物節能監控措施之一，藉由計算社區建 築公設耗能狀況，並以公設EUI表示， 數字愈小代表社區公設耗能越少，透過社區主動揭露建築能效， 持續監控，並交由環保局定期檢核，進而達到降低社區用電量的目的 。

該計畫的推動對不同關係人可帶來互惠效用，就社區而言， 可以藉由新北節能E好宅星級認證來判定物業管理公司管理能力良窳 ，除節省公設電費，亦有機會提升社區整體評價； 就物業管理公司而言，可凸顯自己在能源管理措施上落實程度， 贏得社區肯定，獲得續約；就房仲業者而言， 將節電表現優良的社區公布在房仲業者買賣房屋交易網路平臺， 提供購屋民眾節能住宅選擇，差異化服務，可增加物件銷售機會； 就民眾而言，藉由房仲業者提供的資訊， 瞭解該社區建築物的用電表現，增加自己選購節能建築的機會， 節省往後付出的公設開銷。本計畫還能引導建築開發業者， 在設計階段，就將建築節能納入規劃，使新建築都能符合新北節能E 好宅星級認證。

環保局表示，為達成淨零碳目標，建築部門的減碳路徑中， 房仲業者扮演相當重要的角色，而邀請房仲業共同推動「新北節能E 好宅計畫」，搭配買賣房屋的網路交易平臺合作， 提高政策曝光及宣傳，讓消費者購屋或租房時， 可參考該建築物的節能狀況，同時房仲業亦能善盡企業社會責任( CSR)，豎立環境社會治理(ESG)形象與品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，新北市政府節能E好宅 的創新作為，集團五大房仲品牌同表響應與支持！ 此標章也將放在網站上，提供消費者在選購房屋或租屋時參考， 也會邀請新北市的社區送件申請。

信義房屋總經理信泓浚表示，肯定節能E好宅政策方向， 信義房屋也宣示2030年達成淨零排放的企業承諾， 未來也會設置碳中和永續門市，善盡企業社會責任(CSR)與環境 、社會和企業治理(ESG)。

新北市環保局指出，白金級低碳社區中已有19個社區符合新北節能 E好宅三星級以上標準，各社區除各自的節電特色之外， 亦透過汰換掉低能源效率的設備、設備設置缺失改善、 合理減少設備使用時間等方式逐年改造精進。

舉例而言，峰景翠峰社區，建置12.6kW太陽能光電系統， 供社區尖峰用電時段使用，並設置智慧電錶，利用手機或電腦， 可即時掌握各時段的用電情形，管理用電。 該社區完善軟硬體設施後，公設EUI值從99年的23.3降至1 10年的13.9，相當於用電量減少40%，達新北節能E好宅四 星級的標準。

環保局說明，該市轄內依法設有管理委員會之社區提供前一年度公設電費單(含大 小公共用電)、社區建築物使用執照字號、申請書及委託同意書， 即可向環保局申請「新北節能E好宅」認證。經計算EUI值， 依大小給予不同星級，最低為三星級，最高為六星級， 星級越高代表越節電。加入認證後， 往後環保局將自動幫社區向台電公司申請每年用電量資訊，計算EU I值提供社區參考。

環保局強調，如未符合建築能效級別之社區， 也會提供相關節電諮詢與輔導，由專家組成的「節電診所」 到場診斷，並由「低碳社區規劃師」進行輔導，搭配「 低碳社區改造」等資源協助社區找出耗電怪獸， 接著透過多元的社區公設低碳改造方式，協助降低公設設備用電量。 期藉由企業、民眾及政府共同合作，讓私部門建築物逐漸轉型為「 近零碳建築物」，打造淨零碳社區，翻轉新北成為零碳城市。

有興趣申請「新北節能E好宅計畫」的社區千萬不要錯過， 詳情可上新北低碳生活網查詢或撥打(02) 29532111分機3212洽詢。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供