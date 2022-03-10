對準新課綱教師素養課程教學專業 新北111高中聯合教甄大變革

自111學年度起，新北市高中聯合教師甄選有重大變革，初試應考科目取消「教育專業科目」，調整為僅考「各該甄選科目專業能力」1科，另如有本土語能力認證，可額外加分，對焦高中實務現場的課程教學專業能力需求。
111學年度新北市高中聯合教師甄選主委學校竹圍高中楊耀焜校長表示，以往本市高中教甄科目共考「教育專業科目」及「各該甄選科目專業能力」2科。考量教育部辦理教師資格檢定考「中等學校類科」檢定科目中，「教育理念與實務」、「學習者發展與適應輔導」、「課程教學與評量」3科已涵蓋教育專業科目範疇；經新北市高中聯合教甄委員會討論，認為新課綱實施後，甄選焦點應集中在教師素養導向課程設計、教學、評量之能力，以及跨領域課程、專題實作等多樣課程專業，鼓勵新科教師應強化自身專業知能，因應當前教育挑戰，因此調整為僅考「各該甄選科目專業能力」1科，並延長應試時間為90分鐘。
此外，隨著國家語言發展法三讀通過，111學年度各級學校都須將「本土語」納入部定必修課程。新北市教育局除了在今年初即開設多場教師本土語增能研習外，為充實本土語專業師資，全國首創將本土語語言能力認證列入111學年教甄加分條件，包含閩南語、客語及原住民語3項語別，考生語言能力認證達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分，最多可加2分，以鼓勵全國具本土語資格教師報考。
教育局長張明文表示，除了要求教師甄選的課程教學品質保證外，為吸引擁有各類專長及豐富經驗的優秀教師報考，新北市自108學年度起開放具特殊優良表現教師得免教甄初試，以外加名額進入複試；另外更有保障身心障礙者權益、特殊專長獲獎或曾代表新北參加體育競賽獲獎教師等加分制度，今年更呼應新課綱教師專業能力及本土語必修課程進行調整，目的是讓新北市教師甄選機制愈趨多元，並與教育趨勢緊密結合。
教育局補充，111學年度新北市公立高中聯合教師甄選簡章預計於3月30日公告於新北市教師聯合甄選報名系統，隔日(31)則為甄選第1次缺額正式公告，上述變革及加分條件將會詳列於甄選簡章中，屆時考生可自行下載參閱，歡迎有志於新北市服務的優秀教師踴躍報考。
照片來源：新北市政府教育局提供