對準新課綱教師素養課程教學專業 新北111高中聯合教甄大變革

自111學年度起， 新北市高中聯合教師甄選有重大變革，初試應考科目取消「 教育專業科目」，調整為僅考「各該甄選科目專業能力」1科， 另如有本土語能力認證，可額外加分， 對焦高中實務現場的課程教學專業能力需求。

111學年度新北市高中聯合教師甄選主委學校竹圍高中楊耀焜校長 表示，以往本市高中教甄科目共考「教育專業科目」及「 各該甄選科目專業能力」2科。考量教育部辦理教師資格檢定考「 中等學校類科」檢定科目中，「教育理念與實務」、「 學習者發展與適應輔導」、「課程教學與評量」3科已涵蓋教育專業 科目範疇；經新北市高中聯合教甄委員會討論，認為新課綱實施後， 甄選焦點應集中在教師素養導向課程設計、教學、評量之能力， 以及跨領域課程、專題實作等多樣課程專業， 鼓勵新科教師應強化自身專業知能，因應當前教育挑戰， 因此調整為僅考「各該甄選科目專業能力」1科，並延長應試時間為 90分鐘。

此外，隨著國家語言發展法三讀通過，111學年度各級學校都須將 「本土語」納入部定必修課程。 新北市教育局除了在今年初即開設多場教師本土語增能研習外， 為充實本土語專業師資，全國首創將本土語語言能力認證列入111 學年教甄加分條件，包含閩南語、客語及原住民語3項語別， 考生語言能力認證達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分， 最多可加2分，以鼓勵全國具本土語資格教師報考。

教育局長張明文表示，除了要求教師甄選的課程教學品質保證外， 為吸引擁有各類專長及豐富經驗的優秀教師報考，新北市自108學 年度起開放具特殊優良表現教師得免教甄初試， 以外加名額進入複試；另外更有保障身心障礙者權益、 特殊專長獲獎或曾代表新北參加體育競賽獲獎教師等加分制度， 今年更呼應新課綱教師專業能力及本土語必修課程進行調整， 目的是讓新北市教師甄選機制愈趨多元，並與教育趨勢緊密結合。

教育局補充，111學年度新北市公立高中聯合教師甄選簡章預計於 3月30日公告於新北市教師聯合甄選報名系統，隔日(31)則為甄選 第1次缺額正式公告，上述變革及加分條件將會詳列於甄選簡章中， 屆時考生可自行下載參閱， 歡迎有志於新北市服務的優秀教師踴躍報考。

照片來源：新北市政府教育局提供