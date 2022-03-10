【減輕退休基金財務壓力】112年後新進公教人員改「確定提撥制」、設個人專戶

民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，將從現行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，並在初任人員到職時，退撫基金管理機關會為其設立... 民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，將從現行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，並在初任人員到職時，退撫基金管理機關會為其設立個人專戶，由公教人員與政府按月提撥費用，存入帳戶運用孳息。圖為國家考場。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）考試院與行政院今（10日) 共同舉行記者會，宣布112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。

考試院及行政院今舉行「112年初任公教人員退撫新制」聯合記者會，由行政院發言人羅秉成主持，政委林萬億、考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮及教育部次長林騰蛟出席。

考試院3日通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」等退撫新制相關草案，行政院會今天則通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」等草案，將函請立法院審議。

草案明定，新制適用對象是

112年7月1日以後初次擔任公教人員，從現行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，在初任人員到職時，退撫基金管理機關會為其設立個人專戶，由公教人員與政府按月提撥費用，存入帳戶運用孳息。

草案規定，初任人員在職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由初任人員負擔35%、政府負擔65%；初任人員也可自願增加提繳到個人專戶，每月上限為5.25%。個人強制及自願提繳的費用，都不計入提繳年度薪資收入課稅。

同時，也建立自主投資平台，由退撫基金管理機關設計不同收益、風險的多元化投資組合，供公教人員選擇；如果擇定風險最低的「保守型」投資標的組合，政府保證最低收益不得低於當地銀行2年期定期存款利率。

草案中也規定，未來公教人員年資採可攜式設計，公立學校教育人員於任職期間所設立的個人專戶，在轉任公務人員後，可繼續累積退撫儲金，以促進人才交流。

另外，因為現行退撫基金未來不再有初任人員的提撥收入，為兼顧退撫基金財務安全，考試院同步修正退撫法，增訂政府在退撫新制實施日起，分年編列預算逐年撥補退撫基金的規定，以保障現職人員及已退休人員領取退撫給與權益，沒有二次年改問題。

考試院秘書長劉建忻指出，考試院長黃榮村上午在考試院會中表示，與行政院合作完成以「個人專戶制」為基礎的退撫制度，無論是基金財務安全、或個人經濟安全，都可以達到永續。個人帳戶的可攜性、自願提繳和自選投資方案，都強化個人選擇權。

黃榮村強調，退撫新制適用明年7月1日後的初任公教人員，應稱為「新人新制」，而不是對退休或現職公教人員的「二次年改」；沒有「繳多領少」的問題，新人新制的退撫基本條件、政府照顧義務及公法上職務關係，原則上承襲現行制度設計。

羅秉成轉述指出，行政院長蘇貞昌說，經考試院銓敘部及教育部共同研議，規劃未來初任公務人員及教職員均由現行「確定給付制」改採「確定提撥制」，以降低退休基金的財務壓力，兼顧國家資源合理分配。