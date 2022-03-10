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【季節限定美景】老梅石槽綠了！台灣北海岸抹茶絨毯只限3到5月

目前覆蓋率已有50%，要全部綠等再等一段時間，值得注意的是，遊客踩踏會影響綠石槽健康生長，若民眾違反規定，踩踏在綠石槽拍照，經志工屢勸不聽，主管機關可開罰3到10萬元。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/03/10 15:49
（圖/新北市觀光旅遊網）

（圖/新北市觀光旅遊網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北市石門區老梅石槽已一片綠油油囉！每年通常在3月中旬到5月上旬，特別以4月清明期間，北海岸石槽就像披上一層抹茶絨毯一般，放眼望去綠意盎然，十分壯觀，不過交通部指出目前覆蓋率有50%，要全部綠等再等一段時間。

媒體報導，今年新北市老梅石槽美景已經可以欣賞了！北觀處秘書謝智明說，每年的3到5月老梅石槽都會呈現鮮綠的色彩，而最佳觀賞時間點是看潮汐乾潮前後的1小時，可上氣象局網站查詢。

根據新北市觀光旅遊網，老梅石槽同時擁有細緻沙灘與被侵蝕的岩岸，且侵蝕得非常漂亮，形成一道道總長將近2公里，平均深度大約50公分的溝槽，交通部觀光局北觀處指出，目前覆蓋率已有50%，要全部綠等再等一段時間。

由於這裡的石槽礁岩是火山岩，適合海藻類附著生長，海藻死去後，殘骸硬化成一層薄薄的石灰質，新的藻類就在這層石灰質上，繼續附著生長，如此一生一死不停地循環，在每年特定時間，形成「老梅綠石槽」。

由於景色壯觀，許多人會在此佇足拍照，不過北觀處提醒民眾，遊客踩踏會影響綠石槽健康生長，希望遊客能留在沙灘上觀賞，不要踩到綠石槽的範圍，尤其綠石槽上方相當滑溜危險。因此若民眾違反規定，踩踏在綠石槽拍照，經志工屢勸不聽，主管機關可開罰3到10萬元。

至於交通資訊，民眾可上新北市觀光旅遊網查詢。
老梅石槽
北海岸
新北市
觀光旅遊

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