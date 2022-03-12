〈投資理財〉台股上市櫃公司去年營運普遍成長　投資人可慎選標的長期存股

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

台股氣勢強，商機大，今年3月陸續公布去（2021）年獲利及股 利，不少上市櫃公司表現優異，投資人如果把握機會，重視基本面， 切忌當冲或跑短缐，長期投資，應該有不錯的獲利。

上櫃公司上洋，資本額2.3億元，尚屬中小企業，並不醒目，但是 近年營運成長快速，獲利表現佳。去（2021）年營收19.44 億，年增42.42%，毛利率39.75%，稅後浄利2.7億元 ，每股獲利（EPS）11.74元，今年決定配息9元。營收獲利 及股息皆創歷史新高，值得注意。

上洋目前營運朝向家電、商用洗衣、自助洗衣等三大產品，都有不錯 的業績表現。在家電產品方面，去年呈現雙位數成長，成為帶動整體 營收、獲利創新高的重要關鍵。商用洗衣部分，去年5至9月受到疫 情影響，營收下滑，但是第4季學校開學，疫情回穩， 工廠洗衣需求增加，帶動業績成長，全年度表現持平。商業空調產品去年下半年開始販售冰水機，B2B客戶持續增加，越 來越多氣冷及水冷設備需要複合規劃，案源持續增加。加上分離式冷 氣銷售、洗衣機，都比前一年度增加4成，創造上洋良好獲利。

上市公司神達，資本額120億6556萬餘元，去（2021）年 合併營收421.86億元，較前一年度成長3％，加上業外獲利， 歸屬母公司稅後浄利為119.61億元，較前一年度成長310% ，每股稅後盈餘10.01元，每股配發2元。

神達今（2022）年商機不錯，受惠伺服器、資料中心需求強勁， 以及車用產品如行車紀錄器推升，今年1月營收逆勢雙增，達41. 33億元，月增26％，年增17.16%，創造歷年同期新高。由 於前兩季受到疫情斷鏈影響，原物料不能如期到位，營運不如預期， 然經過與供應商協調，斷鏈情況已緩解。

神達旗下負責雲端與邊緣運算相關業務的神雲科技，以及車用及智慧 物聯的神達數位，在資料中心、企業客戶均有機會持續成長。 兩大CPU新伺服器平台，預計下半年放量，目前持續投資5G O-RAN、ARM伺服器等產品，去年在SI、電信商都有樣品出 貨，預計今年開始接受訂單。全年度業務展望正向， 值得投資人追蹤注意。

上櫃公司大樹，資本額7億零711萬餘元，近年在連鎖藥妝店快速 崛起，引起注意。去（2021）年每股獲利5.83元， 今年配股、配息各2.57元，由於營運策略成功， 外資評價為買進，每股預估價格330元，引起投資界的注意。

台灣目前仍有8成藥房，採取夫妻合作經營傳統小藥房，大樹著眼產 業整合機會，計劃2025年前整體門市，將從現有248家， 衝上千家目標，加上人口高齡化後，加速保健意識抬頭，而台灣主管機關禁止缐上銷售藥物，實體藥局具備一定優勢。

外資報告指出，大樹一面聚焦高毛利的營養保健產品，同時受惠於經 濟規模與營運槓桿擴大優勢，預估2022年至2024年浄利， 將年增32％、29％、25％。由於規模持續擴大， 2021年至2023年，年增率都將超過2成， 預估每股純益2022年將可能為7.34元， 2023年預估為9.44元，呈現成長趨勢。

上櫃公司大田，資本額8億3800萬餘元，受惠於疫情期間高球運 動需求暢旺，去（2021）年營運創新高，營收78. 8億餘萬元，獲利大增210%，毛利率首度突破3成，達31. 57%，年增5.54個百分點，營益率達25.36%，稅後純益 達16.88億元，每股稅後盈餘高達20.15元，將配發每股現 金股息13.7元。

展望未來，隨著經濟復甦，打球人口增加，高爾夫產業前景看好 ，對於未來業績持續看好，為因應未來訂單需求， 大田將在江西贛州廠進行擴產，將增加30至40％ 產能因應訂單需求，在新產能開出後，將持續挹注營收， 對於未來營運，應有正面效益。

大田是台灣運動產業隱形冠軍，長期營運穩定，尤其在疫情穩定後， 接單暢旺，營收爆發，獲利佳，且股息好，投資人如果在合理價格買 進，長期投資，應該是不錯的標的。