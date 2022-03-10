【俄烏戰爭傷婦幼】烏克蘭兒童、婦產醫院皆遭炸 孕婦受傷倉皇逃亡

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）烏克蘭平民區頻遭俄羅斯軍方攻擊，9日更有兒童醫院和婦產醫院被炸，可以看見受傷孕婦流血不止，倉皇逃離被炸得如廢墟一般的院所，還有婦女必須帶著孩子逃亡，烏克蘭總統澤倫斯基痛批「你們（俄方）還是人嗎？」

外媒報導，烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）的兒童醫院9日遭俄羅斯炸毀，根據烏克蘭頓內茨克地方官員基里蘭科（Pavlo Kyrylenko），目前這家醫院有17人受傷。

根據美聯社，當馬立波的建築群被一系列爆炸擊中時，地面震動了一英里多，這些爆炸炸毀了窗戶，並毀壞了一座建築物大部分的前部建物。警察和士兵趕到現場疏散受害者，並將一名懷孕嚴重、流血不止的婦女抬上擔架，情況相當淒慘。

面對俄羅斯襲擊平民的暴行，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）怒斥俄羅斯：「我們未曾也絕不會在頓內茨克（Donetsk）或盧甘斯克（Lugansk）地區任何城市或區域犯下這樣的戰爭罪行…因為我們是人。但你們是嗎？」「一家兒童醫院、一家婦產醫院會怎麼威脅到俄羅斯？俄羅斯是什麼樣的國家，會害怕醫院和婦產科病房而要把它們毀了？」

不只如此，國際也強烈譴責俄羅斯近日的轟炸行動。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者詢問此事時回答：「以軍事武力野蠻對付一個主權國家的無辜平民，令人驚駭。」

英國首相強生（Boris Johnson）也譴責馬立波兒童醫院遭空襲一事，矢言要俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「為他可怕的罪行」負起責任。並在推文上說「針對脆弱和手無寸鐵的人（發動攻擊），極為惡毒。」

澤倫斯基指出，在為期9天的城市圍困中，約有1,200人死亡。

9日一名婦女走出被砲擊的馬立波婦產醫院。(圖/美聯社)