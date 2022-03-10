賀！睽違68天台灣本土+0　3/10境外移入增82例「創近來新高」

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增82例COVID-19境外移入確定病例(65例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，自1月3日爆發桃機群聚以來，本土傳播鏈陸續控制住，今日本土零新增確診，但未來仍要一天天確實將疫情控制住。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(25例)、泰國(6例)、菲律賓(4例)、新加坡(3例)、法國、英國、緬甸、瑞士、日本、巴西、馬來西亞、香港、美國及巴拉圭(各1例)移入，另34例調查中。入境日介於今(2022)年2月22日至3月9日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,081例確診，分別為5,552例境外移入，15,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。