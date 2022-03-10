【共機擾台卻墜海】國安局證實：運8反潛機3月上旬墜落南海

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日前傳中共一架運8反潛機在南海墜海，國安局今證實此事，並表示共機3月上旬在南海發生墜海意外，中共選在鄰近海域發布禁航區從事搜救及軍事訓練，目的是在全球降低關注南海之際，測試美國等國底線。

中央社報導，國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

日前外傳中共運8反潛機月初在南海發生墜海意外，國安局在專案報告書中證實此事，並表示共機3月上旬在南海發生墜海意外，並選在鄰近海域發布禁航區從事搜救及軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美國及其他南海聲索國底線。

國安局提到，中共也持續以「海警法」為基礎，在東沙、南沙積極運用海警強勢執法，謀取擴大對爭議海域的實質管控。

國安局也指出，中共在俄烏之間均存戰略利益，對此次俄烏戰事立場尷尬，唯恐應處不慎損害自身戰略利益，並削弱所謂負責任大國形象，因此歐、烏各方幾度期盼中共介入斡旋，中共均不為所動。

國安局表示，但隨戰事演變，中共基於國際秩序巨變、全球經濟震盪，恐衝擊政社穩定大局、經濟穩增長，甚至影響20大順利召開，近已出現調整，表露願與國際共同斡旋立場；另一方面，中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損台灣國防資源、分化官民和諧、打擊民心士氣等目的。

國安局強調，烏東問題無法等同類比兩岸情勢，且俄烏爆發戰事後，不僅牽動大國博弈、地緣政治、全球金融與能源市場穩定，更凸顯自由民主陣營與獨裁專制政權間益形激烈的競逐對抗，國安局將密注俄烏戰事發展，並持續完善各項蒐研工作，支援政府施政與決策參考。