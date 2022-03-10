全球首例豬心移植者 術後兩月死於多重器官衰竭

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）備受爭議的全球首例接受豬心移植手術者班奈特，儘管心臟運作良好無排斥反應，仍於術後2個月因多重器官衰竭，於美國時間8日去世。

57歲美國男子班奈特（David Bennett）因病安裝人工心肺機，被判定不適合接受人類器官移植，求生意志強烈的他於1月7日接受全前所未有的基因改造豬隻心臟移植，寫下異種移植的里程碑。

據馬里蘭大學醫學中心聲明，術後移植心臟於班奈特體內良好運作數週，無任何排斥跡象。患者不僅能陪伴家人、參與物理治療，還能觀看超級盃（Super Bowl）美式足球賽，更常提及想要回家看愛犬。

數日前，班奈特的病況開始惡化。在確定身體徹底無法復元後，他轉至安寧照護病房，在臨終前仍能與家人談話。

率領移植手術的外科醫師葛瑞菲斯（Bartley Griffith）在馬里蘭大學醫學中心所發布的相關影片中表示，班奈特是個勇敢且高尚之人，他自知自己不久於人世，但他想讓醫學團隊從中汲取經驗。

葛瑞菲斯指出，班奈特未能克服手術前極度心臟衰竭所引發的壓倒性衰弱。但他的案例表明，人類能移植基因改造器官並且毫無瑕疵的運作達9週，對該項療法的潛力是相當正面的回饋。

馬里蘭大學醫學中心異種生物心臟移植計畫主任莫修丁（Muhammad Mohiuddin）在另一部發影片中指出，班奈特有「感染狀況」，而「我們很難在控制他的免疫抑制與感染上維持平衡，」最終患者死於多重器官衰竭。

莫修丁表示，移植團隊從這次經驗獲得珍貴見解，未來仍持樂觀態度，進行臨床試驗。

班奈特不僅為首例接受豬心移植患者而備受注目，更激起對醫學倫理的爭論。據報導，患者於1988年因刺傷一名男子並致其終生癱瘓而入獄服刑，受害者家屬也不能諒解給予加害者以醫學試驗機會的作法。然而醫學倫理學家認為，犯罪前科不應影響個人未來醫療的權利。