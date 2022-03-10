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海外俄國人頭疼！無法提款、刷卡 紛喊冤：去度假卻要想辦法賺錢

自9日起，由俄羅斯銀行發行的海外Visa和萬事達卡都無法再被使用，海外俄國人表示「我們的錢財完全被剝奪了——就好像它們被凍結了，我們根本無法在這裡使用它們。」

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/03/10 12:07
印尼峇里島一間咖啡廳裡的俄國旅客。（圖/路透社）

印尼峇里島一間咖啡廳裡的俄國旅客。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）國際支付系統SWIFT作為俄烏戰爭的對俄制裁手段，已斷開與幾家俄羅斯銀行的連接，Visa和萬事達卡自3月9日起也禁止在海外俄人使用俄羅斯銀行發行的卡，導致在外地觀光的俄人無法提款、刷卡消費，嚴重影響生活。

俄烏戰爭後，俄羅斯遭制裁，被踢出國際支付系統SWIFT，當俄羅斯遊客伊萬諾夫（Konstantin Ivanov）試圖在印尼度假勝地峇里島的自動提款機中領錢時，交易卻被阻止了，原來自9日起，由俄羅斯銀行發行的海外Visa和萬事達卡都無法再被使用。

路透社報導，峇里島一直是一個深受俄羅斯觀光客歡迎的度假勝地，在疫情之前，數以萬計的俄羅斯遊客湧入峇里島，即使疫情爆發，根據統計局的數據，2022年1月也約有1,150名俄羅斯人進入印尼，不過這些人現在可能面臨現金短缺，甚至必須想辦法賺錢的田地。

27歲的伊萬諾夫告訴路透社，這項制裁真的給他們帶來了巨大的問題。「我們的錢財完全被剝奪了——就好像它們被凍結了，我們根本無法在這裡使用它們。」他甚至考慮在印尼找份工作。

報導指出，峇里島一間咖啡廳老闆說，他有注意到最近幾天俄羅斯顧客的數量下降，而且許多人現在都用現金付款，而不是信用卡。

對此，俄羅斯駐雅加達大使館表示，它正在為面臨問題的俄羅斯公民提供幫助。大使館發言人指出，俄羅斯郵政銀行（Pochta Bank）現在已提供海外俄人使用中國銀聯卡營運系統，而非Visa或萬事達卡。

與此同時，由於航班取消、盧布貨幣跌至有史以來最低，以及信用卡支付問題，有7,000多名俄國人被困在另一個觀光勝地——泰國。
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