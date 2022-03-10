【俄烏大戰】威風的空軍都去哪兒了？ 俄國迄未取得制空權 專家搔破頭【影】

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯對烏克蘭開戰以來，外界料想俄方甚具威懾力的空軍勢將傾巢而出，迅速拿下烏國。然而，戰事蔓延近二週，卻不見軍機制霸天際，專家納悶，普丁（Vladimir Putin）葫蘆裡到底賣什麼藥？是想保留實力還是有「難言之隱」？

綜合路透與經濟學人分析，俄國在2月24日首輪猛攻後，並未出動軍機大肆掃蕩，使得地面行動無法獲得空軍的轟炸與偵蒐配合作戰，戰事深陷泥淖，代價一日日升高。倫敦智庫RUSI指，這反常的戰術運用違背了1938年以來所有軍事衝突的發展樣態，令人百思不得其解。

俄羅斯的空軍實力有多雄厚？自2009至2020年，該國就添購了440架戰機與數千架無人機，投入了數十億美元。大戰之初，俄軍以彈道飛彈狂轟烏國軍事要地，宣稱已摧毀大部分防空設施，但這恐怕只是虛張聲勢。

烏克蘭分散防空系統與雷達之部署，著實明智，使敵方難以全數催滅。美方稱，烏國迄今仍具防空能力，仍能攔截飛彈、擊落戰機。這或許可歸功於Buk這類的地對空防彈系統，以雷達偵測目標，機動性高，發射飛彈後隨即隱匿蹤跡。

為了躲避雷達，尋找死角，俄方戰機不得不壓低飛行高度。另一項必須低飛的可能原因是，精準制導飛彈數量有限，為了保存實力，以免戰事擴大無彈可用，只好減省使用，低飛才能改投無需導引系統的自由落體炸彈（dumb bomb）。

然而此戰術的缺點是，在歐美各國軍援不斷的情況下，烏克蘭獲得大量刺針（Stinger）便攜式防空飛彈，此種武器速度快、準度高，可鎖定飛行高度不到3,500公尺的戰機、直升機，俄機與地面愈近，只會愈容易淪為活靶。

破不了烏克蘭的防空網，就無法取得制空權，與地面部隊配合，拿下主導戰場的絕對優勢。根據美國軍事分析部落格Oryx，俄軍至少損失了11架軍機、11架直升機與2架無人機。烏方則宣稱擊落了至少39架戰機與40架直升機，不過這些數字皆難以核實。

專家指，空中戰場失利，恐怕是普丁這場戰役的最大敗筆，也部分反映了籌畫過於倉促的誤判。傳聞指，一架烏克蘭戰機光靠一己之力就擊落六架俄機，獲得「基輔幽靈」（The Ghost of Kyiv）的英雄稱號。先不論俄國空軍究竟只是保全實力還是低估對方實力，至少就宣傳戰而言，烏國恐怕略勝一籌。

以下影片是烏克蘭以刺針飛彈擊落一架直升機的畫面。（來源：烏克蘭國防部推特）