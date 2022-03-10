經濟學人：中國冷看俄國侵烏 堅定立陶宛友台決心

英國期刊「經濟學人」報導，中國冷眼看俄羅斯入侵烏克蘭，讓立陶宛政壇堅定抗中友台決心，不輕易在駐立陶宛台灣代表處更名一事上讓步。（圖／中央社... 英國期刊「經濟學人」報導，中國冷眼看俄羅斯入侵烏克蘭，讓立陶宛政壇堅定抗中友台決心，不輕易在駐立陶宛台灣代表處更名一事上讓步。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英國期刊「經濟學人」報導，中國冷眼看俄羅斯入侵烏克蘭，讓立陶宛政壇意識到中俄蛇鼠一窩，以及向威權妥協的危險性，立國對「台灣代表處」一稱將越發堅定不讓。

中央社報導，最新一期「經濟學人」分析，立陶宛近年來對中國的立場轉趨強硬，而中國拒絕譴責俄國的侵略行徑，更觸動曾遭蘇聯占領近半世紀的立陶宛等波羅的海國家的敏感神經。其中，立陶宛更與兩個極權國家俄羅斯及白俄羅斯為鄰，與烏克蘭接壤的白俄羅斯不僅借道、更成為俄國侵略行動的打手。

即使立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海國家已在2004年加入北大西洋公約組織（NATO），卻仍籠罩在俄國總統普丁（Vladimir Putin）意圖重返蘇聯榮光的陰影下。因此，北京與莫斯科交好，讓立國觀感越發不佳。

數名專家告訴「經濟學人」，中俄兩國的安全合作讓立陶宛警戒，包括2017年中俄首度在波羅的海舉行海軍聯合演習，共軍當時出動旅洋級飛彈驅逐艦等先進軍備，共軍船艦並停泊在緊鄰立陶宛的俄羅斯飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）。加里寧格勒境內有俄羅斯波羅的海艦隊基地和指揮總部。

維爾紐斯大學國際關係副教授安卓約斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）表示，「我們越來越不會把中國和俄羅斯的作為分開來看。」

立陶宛政壇不乏對以「台灣」為名設立代表處的質疑。報導指出，該國將於2024年舉行國會大選，急於緩和對中關係緊張的立陶宛政治人物，恐將發現向北京低頭、順從要求變更台灣代表處名稱沒那麼容易。

曾訪問台灣、因為批判北京踐踏人權而遭中共列入黑名單的在野社會民主黨（LSDP）國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）認為，台灣代表處改名的機率很低，「中國的施壓脅迫已讓這條路行不通」。俄國入侵烏國一事也讓立陶宛政壇更加意識到，向威權流氓低頭的危險性。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀也告訴「經濟學人」（The Economist），對西方民主國家而言，像立陶宛這樣的小型國家能挺住風暴，「意義非常深遠」。不過，報導提醒，風暴恐怕還沒完全過去。