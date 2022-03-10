〈時評〉蔡英文的「英系」　已開始撕裂民進黨

今年底將舉行地方選舉，各政黨都緊鑼密鼓展開提名作業， 民進黨的市議員競爭更是激烈，尤其是號稱英系的人馬， 頻頻拱人出來與其他派系爭取提名， 甚至連前副總統陳建仁入黨一事，也被英系拿來操作， 成為制衡副總統賴清德的一著棋。蔡英文總統若不制止， 而是繼續允許這些事情發生，恐怕會形成非英系的集結， 以對抗英系的擴張，屆時，民進黨撕裂將會加劇。

蔡總統的任期只剩下兩年多，如今已逐步邁入後蔡英文時代， 過去六年打著蔡英文旗幟的黨內人士，若是失去蔡總統這塊招牌， 勢必會慢慢式微，因此，為了延續這些影響力， 英系人士紛紛展開後蔡英文時代的布局。

第一役當然是地方選舉，包括縣市長和縣市議員的提名。 先說議員方面，過去曾任蔡英文新聞秘書的新北市議員張志豪， 在加入黨內派系湧言會的運作後，那些號稱英系的人士， 刻意提名張嘉玲來參選； 在另一個選區甚至提名曾是新黨新聞聯絡人的黃琳， 硬擠掉在當地經營許久的正國會張銘祐， 這些英系和其他派系的提名之爭，正在各地持續上演。

再看看縣市首長部分， 原本一直和新系有合作關係的台南市長黄偉哲，因為線民案的風波， 飽受黨內爭議，不過，在向英系靠攏後，如今已在中央黨部運作下， 順利獲得徵召提名；不僅如此， 英系也力拱衛福部長陳時中參選台北市長， 有意擋下目前正國會領袖林佳龍挑戰首都之路。

英系除了策動陳時中外，最近陳建仁加入民進黨後， 英系同樣頻頻放話，包括可能角逐台北市長，或是接任行政院長， 甚至是挑戰兩年後的總統大位。這對英系來說，是要取得戰略地位， 例如，台北市長這一局，必須和英系討論， 行政院長蘇貞昌不再是穩如泰山，陳建仁是現成備胎人選， 還有賴清德並未正式取得總統大選門票前， 陳建仁仍是最大的潛在競爭者。這些訊息， 都是英系刻意在黨內營造的氛圍。

對賴清德、蘇貞昌和其他派系來說，英系的動作絕對不是善意的， 甚至是帶有威脅性和侵略性。英系目的非常清楚， 就是爭取在黨內持續保有影響力，只是在這個過程中， 難免會與其他派系出現競合關係，更容易撕裂黨內和諧。然而， 這一切難道都只是號稱英系人士所為？蔡總統不知情嗎？

蔡英文不喜歡介入黨內派系的紛爭， 也曾經多次警告這些人不要打著「英系」名義在外招搖撞騙， 只不過，「英系」仍是黨內和新聞上一個相當活躍的名詞， 會出現這種現象，一種可能性是蔡總統只是在有人抗議時， 表面上警告一下英系人士，但仍默允這些人所作所為， 另一種是蔡英文在黨內的實質影響力已經下滑， 所以已壓不住這群號稱英系的人士。

但不論如何，要制止黨內這種惡鬥，也只有蔡英文本人，否則， 蔡英文和英系一直被畫上等號，又不知節制自己的權力時， 恐怕在年底選舉過後， 蔡英文和英系將成為黨內其他派系的眾失之的。