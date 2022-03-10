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〈時評〉蔡英文的「英系」　已開始撕裂民進黨

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/03/10 14:53
前副總統陳建仁申請加入民進黨, 台北市黨部今年2/25審查通過 (中央社檔案照片) 。  

前副總統陳建仁申請加入民進黨, 台北市黨部今年2/25審查通過 (中央社檔案照片) 。  

今年底將舉行地方選舉，各政黨都緊鑼密鼓展開提名作業，民進黨的市議員競爭更是激烈，尤其是號稱英系的人馬，頻頻拱人出來與其他派系爭取提名，甚至連前副總統陳建仁入黨一事，也被英系拿來操作，成為制衡副總統賴清德的一著棋。蔡英文總統若不制止，而是繼續允許這些事情發生，恐怕會形成非英系的集結，以對抗英系的擴張，屆時，民進黨撕裂將會加劇。

蔡總統的任期只剩下兩年多，如今已逐步邁入後蔡英文時代，過去六年打著蔡英文旗幟的黨內人士，若是失去蔡總統這塊招牌，勢必會慢慢式微，因此，為了延續這些影響力，英系人士紛紛展開後蔡英文時代的布局。

第一役當然是地方選舉，包括縣市長和縣市議員的提名。先說議員方面，過去曾任蔡英文新聞秘書的新北市議員張志豪，在加入黨內派系湧言會的運作後，那些號稱英系的人士，刻意提名張嘉玲來參選；在另一個選區甚至提名曾是新黨新聞聯絡人的黃琳，硬擠掉在當地經營許久的正國會張銘祐，這些英系和其他派系的提名之爭，正在各地持續上演。

再看看縣市首長部分，原本一直和新系有合作關係的台南市長黄偉哲，因為線民案的風波，飽受黨內爭議，不過，在向英系靠攏後，如今已在中央黨部運作下，順利獲得徵召提名；不僅如此，英系也力拱衛福部長陳時中參選台北市長，有意擋下目前正國會領袖林佳龍挑戰首都之路。

英系除了策動陳時中外，最近陳建仁加入民進黨後，英系同樣頻頻放話，包括可能角逐台北市長，或是接任行政院長，甚至是挑戰兩年後的總統大位。這對英系來說，是要取得戰略地位，例如，台北市長這一局，必須和英系討論，行政院長蘇貞昌不再是穩如泰山，陳建仁是現成備胎人選，還有賴清德並未正式取得總統大選門票前，陳建仁仍是最大的潛在競爭者。這些訊息，都是英系刻意在黨內營造的氛圍。

對賴清德、蘇貞昌和其他派系來說，英系的動作絕對不是善意的，甚至是帶有威脅性和侵略性。英系目的非常清楚，就是爭取在黨內持續保有影響力，只是在這個過程中，難免會與其他派系出現競合關係，更容易撕裂黨內和諧。然而，這一切難道都只是號稱英系人士所為？蔡總統不知情嗎？

蔡英文不喜歡介入黨內派系的紛爭，也曾經多次警告這些人不要打著「英系」名義在外招搖撞騙，只不過，「英系」仍是黨內和新聞上一個相當活躍的名詞，會出現這種現象，一種可能性是蔡總統只是在有人抗議時，表面上警告一下英系人士，但仍默允這些人所作所為，另一種是蔡英文在黨內的實質影響力已經下滑，所以已壓不住這群號稱英系的人士。

但不論如何，要制止黨內這種惡鬥，也只有蔡英文本人，否則，蔡英文和英系一直被畫上等號，又不知節制自己的權力時，恐怕在年底選舉過後，蔡英文和英系將成為黨內其他派系的眾失之的。
2022
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更新時間 : 2022-03-10 16:27 GMT+08:00

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