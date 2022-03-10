【2022南韓大選】在野黨候選人尹錫悅以不到1%差距險勝！當選新任總統

執政黨候選人李在明(左)敗選 (原圖: 美聯社/TN後製) 執政黨候選人李在明(左)敗選 (原圖: 美聯社/TN後製)

更新時間: 2022-03-10 09:31

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅，罕見與執政黨對手李在明拉鋸到開票率達95%時，才終於以48.6%得票率篤定當選，這也是保守派勢力在前總統朴槿惠因閨蜜案下台後，時隔5年奪回政權。

尹錫悅高舉花束, 與國民力量黨同志, 一起慶祝勝選! (美聯社)

針對韓國大選結果，台灣外交部回應如下：

大韓民國第20任大統領選舉已於本(3)月10日完成開票，由在野國民力量黨候選人尹錫悅先生當選。 中華民國台灣政府對韓國人民再次透過和平民主選舉選出國家領袖表達恭賀之意。外交部也將透過適當管道祝福當選人尹錫悅。 台灣與韓國民間關係悠久深厚，共享自由、民主、人權及法治等價值。我國政府期盼與韓國在既有友好基礎上，以互利互惠的方式，深化兩國間在重要領域的交流合作，並共同致力維護印太區域的和平穩定。

截至當地時間今天(10日) 凌晨4時(台灣凌晨3時)，韓國全國開票率達98%，在野黨尹錫悅得票率48.58%確定當選，執政黨李在明得票率則為47.81%，兩人差距僅約0.6個百分點，創下韓國史上總統大選最小票差。

在此之前的最小紀錄為1997年的第15屆總統大選，當時進步派候選人金大中以1.53個百分點，險勝保守派對手李會昌。

這也是保守派勢力在朴槿惠因閨蜜干政案下台後，時隔5年奪回政權。現任總統文在寅2017年挾燭光革命的氣勢獲得年輕選民支持，終結保守派的10年執政，但在上任5年內就因房價飆升等問題失去民心，終使進步派再次失去主導地位。

德國之聲報導, 根據南韓現行法律，總統任期為5年，不得連任。現任總統文在寅卸任後，新任總統將在5月10日就任。

現年61歲的總統當選人尹錫悅曾調查韓國前總統朴槿惠「親信干政門」及前總統李明博貪腐案，在文在寅政府任內擔任過檢察總長。

中央社報導, 9日正式投票在晚上7時半截止，國民力量的支持者早早就開始在國民力量黨部前準備觀看開票，在三大電視台公布尹錫悅可能以48.4%得票率勝選的出口調查結果時，黨部前的支持者及集結在選情中心觀看轉播的黨內主要幹部都爆出歡呼聲。

開票初期局勢與三大電視台的民調相反，由共同民主黨候選人李在明領先，但與尹錫悅得票率差距逐漸縮小，最終在開票率接近6成時被反超，兩人得票差距也逐漸拉大，共同民主黨選情中心的氛圍也隨之越來越凝重。

在國民之黨候選人安哲秀宣布退選後，民調支持度名列第3的正義黨候選人沈相奵則在開票約5成時宣布敗選，表示雖然這次交出的成績不佳，但會虛心接受，並坦言本來就是「做好覺悟才參選」，仍會對韓國的未來及正義黨應扮演的角色負起責任。

各自在家中觀看開票的李在明與尹錫悅，原定在選情明朗後前往各黨設於國會的選情中心，但因兩人差距極小，兩人直至開票率超過9成時才先後踏出家門，先抵達汝矣島的李在明並未前往選情中心，而是直接前往黨部辦公室發表敗選感言。

「雖然已盡全力，但還是無法達到國民的期待，這都是我的不足所致」，李在明將這次敗選歸因於自己，同時也祝賀對手尹錫悅當選，期盼尹錫悅當選後可以將社會的分裂與糾紛轉化為統一及和解。

李在明發表完感言後，隨即搭車離開現場，共同民主黨黨部外聚集許多支持者，現場充滿不滿的嘆息與抽泣聲，也有支持者因為太不服氣大聲咒罵。

相隔一條街道的國民力量黨部氣氛則完全相反，穿戴著代表國民力量的紅色配件的支持者擠滿街道，舞台大聲播放國歌，不時傳出歡呼聲，即使在凌晨4時仍相當熱鬧。尹錫悅則先前往選情中心接受黨內主要幹部祝賀，隨後至黨部向支持者問候謝票。

尹錫悅表示，在這次競選總統過程中學到很多，包括一名國家領袖所應具備的條件，以及如何傾聽人民的聲音。他也強調：「我們的戰爭現在已經結束，現在應為人民及國家將所有力量集結為一。」