蛋寶生技 最用心調理的 幸福十八滴雞精（常溫）疼愛與滋補孕媽咪和產婦

新冠肺炎衝擊全球已逾兩年，在第二劑疫苗施打率日趨普及、第三劑加強劑覆蓋率大幅提升的發展下，許多國家陸續鬆綁疫情管制，在放寬疫調、停止清零、開放邊境的降級防疫下，大家早需要及早進入與病毒共存的「新日常」！除了施打疫苗、產生病毒抗體外，增強個人的自主免疫將是與病毒共存時期的首要任務！
「蛋寶生技」在「幸福冷凍滴雞精」熱銷之際，全新推出「幸福十八滴雞精（常溫）」，採用多溫層精萃技術產品無須冷凍保存，雞精美味隨身攜帶、營養能量隨時補充；「幸福十八滴雞精（常溫）」是市場上第一款添加了專利配方 OliFuco 褐藻醣膠的滴雞精，萃取天然褐藻中的珍貴多醣體，尤其適合產後媽咪、孕婦服用，調節生理機能，維持體力，讓媽咪們安心、更有元氣面對後疫情的來臨。
「蛋寶生技」為研發萃取蛋與雞的營養精華所創立的生技公司，近年推出「幸福十八滴雞精」等營養保健、清潔保養產品大獲市場好評，尤其「卵極萃」系列產品和面膜受到女性消費者青睞。此次蛋寶生技因應後疫情時代來臨，為方便消費者隨時補充體力，特別開發「幸福十八滴雞精（常溫）」。
此款滴雞精嚴選足齡 18 個月老母雞精滴製成，老母雞較市面普遍的一般雞性屬更溫和不燥熱，風味香醇、口感溫潤，打破「冷凍滴雞精」比較好喝的迷思，十分適合女性產後滋補；加上雞隻食用葉黃素、納豆與靈芝多醣體的高貴飼料細心照護，也被稱作是「坐月子的老母雞」。
「幸福十八滴雞精（常溫）」是市面第一款專門針對產後媽咪長期服用所開發的常溫滴雞精，獨家添加專利配方 OliFuco 褐藻醣膠，能調整體質，幫助產後媽咪迅速恢復生產所耗費的身體能量，為頂級孕麗會所「大葉產後護理之家」指定使用。加上採多溫層精萃科技技術，從產品SGS 檢測、工廠 HACCP、ISO22000 國際雙認證缺一不可，可常溫保存、隨身攜帶，不僅產婦首選、也適合孕期，以及全家方便即飲、安心滋補。
秉持「⽤⼗八個⽉的⽤⼼呵護，疼愛妳⼗個⽉的真⼼付出」的產品初衷，面對後疫情，蛋寶生技「幸福十八滴雞精（常溫）」用心呵護、在乎如你。蛋寶官網：https://reurl.cc/9OqG6j