蛋寶生技 最用心調理的 幸福十八滴雞精（常溫）疼愛與滋補孕媽咪和產婦

新冠肺炎衝擊全球已逾兩年，在第二劑疫苗施打率日趨普及、 第三劑加強劑覆蓋率大幅提升的發展下， 許多國家陸續鬆綁疫情管制，在放寬疫調、停止清零、 開放邊境的降級防疫下，大家早需要及早進入與病毒共存的「 新日常」！除了施打疫苗、產生病毒抗體外， 增強個人的自主免疫將是與病毒共存時期的首要任務！

「蛋寶生技」 在「幸福冷凍滴雞精」熱銷之際，全新推出「幸福十八滴雞精（ 常溫）」，採用多溫層精萃技術產品無須冷凍保存， 雞精美味隨身攜帶、營養能量隨時補充；「幸福十八滴雞精（常溫） 」是市場上第一款添加了專利配方 OliFuco 褐藻醣膠的滴雞精，萃取天然褐藻中的珍貴多醣體， 尤其適合產後媽咪、孕婦服用，調節生理機能，維持體力， 讓媽咪們安心、更有元氣面對後疫情的來臨。

「蛋寶生技」為研發萃取蛋與雞的營養精華所創立的生技公司， 近年推出「幸福十八滴雞精」等營養保健、 清潔保養產品大獲市場好評，尤其「卵極萃」 系列產品和面膜受到女性消費者青睞。 此次蛋寶生技因應後疫情時代來臨，為方便消費者隨時補充體力， 特別開發「幸福十八滴雞精（常溫）」。

此款滴雞精嚴選足齡 18 個月老母雞精滴製成， 老母雞較市面普遍的一般雞性屬更溫和不燥熱，風味香醇、 口感溫潤，打破「冷凍滴雞精」比較好喝的迷思， 十分適合女性產後滋補；加上雞隻食用葉黃素、 納豆與靈芝多醣體的高貴飼料細心照護，也被稱作是「 坐月子的老母雞」。

「幸福十八滴雞精（常溫）」 是市面第一款專門針對產後媽咪長期服用所開發的常溫滴雞精， 獨家添加專利配方 OliFuco 褐藻醣膠，能調整體質， 幫助產後媽咪迅速恢復生產所耗費的身體能量，為頂級孕麗會所「 大葉產後護理之家」指定使用。加上採多溫層精萃科技技術，從產品 SGS 檢測、工廠 HACCP、ISO22000 國際雙認證缺一不可，可常溫保存、隨身攜帶，不僅產婦首選、 也適合孕期，以及全家方便即飲、安心滋補。

秉持「⽤⼗八個⽉的⽤⼼呵護，疼愛妳⼗個⽉的真⼼付出」 的產品初衷，面對後疫情，蛋寶生技「幸福十八滴雞精（常溫）」 用心呵護、在乎如你。蛋寶官網：https://reurl. cc/9OqG6j