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歐盟同意擴大制裁俄羅斯和白俄羅斯　擬年底前砍2/3俄天然氣進口

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 20:00
（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）

（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）外交人士表示，針對俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲聯盟同意將更多俄國寡頭和官員納入制裁黑名單，並加強對加密貨幣轉帳的規定，以及鎖定海運事業。

中央社、法新社報導，歐盟輪值主席國法國的代表機構在推特發文表示，因白俄羅斯協助克里姆林宮入侵烏克蘭，歐盟也批准將白俄3家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付訊息系統。

歐盟加強加密貨幣轉帳規定的行動，目的在防止黑名單內的個人和公司利用加密數位系統，繞過歐盟的制裁。

歐盟也擴大禁止出口俄羅斯的科技名單，以削弱俄國的工業基礎。

另一方面，歐盟執委會也表示，可能會透過新的天然氣供給、提高年底冬季儲存量，大幅減少對俄國的仰賴。

歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴記者：「今年年底之前，我們可以取代1000億立方公尺的俄羅斯天然氣進口，這會是我們從他們那裡進口的2/3。」

堤孟思還說：「這會結束我們的過度仰賴，給我們必要的迴旋空間。」

歐盟在計畫裡表示，歐盟可能在2030年前變得完全不依賴俄羅斯的天然氣、石油和煤礦。

法新社報導，歐盟最新制裁的詳細內容稍後將在歐盟官方公報正式公告。

更新時間 : 2022-03-09 20:36 GMT+08:00

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