韓國總統大選9日登場　民調：尹錫悅可能險勝　最終結果10日上午揭曉

韓國今（9）日舉行第20屆總統大選，上午6時起開放投票，截至下午5時，加計事前投票人數，投票率達到73.6%。 韓國今（9）日舉行第20屆總統大選，上午6時起開放投票，截至下午5時，加計事前投票人數，投票率達到73.6%。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）韓國今（9）日舉行第20屆總統大選，上午6時起開放投票，截至下午5時，加計事前投票人數，投票人數累計達3251萬5203人，投票率達到73.6%，總投票率有望達8成以上。一般選民至傍晚6時截止投票後，預料在10日上午6到7時之間完成開票，但這次因增加下午6時至7時30分為確診者投票時段，預計可能花費更多時間。

本屆韓國總統大選共有14人登記參選，但民調支持度幾乎都集中在執政黨共同民主黨候選人李在明，與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅身上，兩人支持度持續拉鋸至最後一刻，被認為是歷來最難預測的一次大選。

而在事前投票日前一天，民調第3高的國民之黨候選人安哲秀宣布退選，轉為支持尹錫悅，也讓選情更加撲朔迷離。

由韓國放送（廣播）協會與KBS、SBS、MBC等三大電視台組成的電視台聯合預測調查委員會（KEP），從今天上午6時至下午6時在全國330個投票所訪問約8.5萬名選民投票狀況，結果顯示尹錫悅可能以48.4%得票率勝出，但與李在明預估得票率差距在誤差值正負0.8個百分點內。

據德國之聲報導，現年57歲的李在明為中央大學法律系出身，曾任京畿道知事、京畿道城南市市長；61歲的尹錫悅曾調查韓國前總統朴槿惠「親信干政門」及前總統李明博貪腐案，曾在文在寅政府擔任檢察總長。

此次大選聚焦的重要議題包含房價飛漲、北韓核武威脅、世代與性別之爭、新冠疫情等。《美聯社》報導指出，無論是李在明還是尹錫悅，兩人都被批評無法具體提出領導韓國的長期願景，且雙方陣營都是負面競選、醜聞不斷。

中央社報導，韓國4、5日已先舉行事前投票，開放正式投票日當天無法前往的民眾事先進行投票，事前投票率創下36.93%新高，今天正式投票熱度依然不減，全國近1.5萬個投票所從一早就大排長龍，累計投票率皆維持在高於上屆總統大選同時段投票率的水準。

據中央選舉管理委員會統計，截至今天下午5時，投票率達到73.6%，較2017年上屆總統大選同時段高出2.5個百分點。上屆總統大選的總投票率為77.2%。

依地區來分，屬進步派共同民主黨票倉的全羅南道、光州及全羅北道延續事前投票的熱度，投票率分別達78%以上，為各地區最高；投票率最低的地區則是濟州，是唯一投票率尚未超過6成的地區。

這屆大選遇上急速增溫的疫情，對選舉結果可能造成無法預估的影響。

值得注意的是，從事前投票開始，確診者投票相關準備不足等問題引發質疑選舉公正性。事前投票時設置的臨時投票所未另外準備專門投票箱，而是使用紙箱、購物袋等裝選票，引發民眾及朝野各黨批評。

韓國中央選舉管理委員會為此出面道歉，並承諾正式投票日會加以改進，但今天仍有民眾舉報，在已完成事前投票的狀況下仍能拿到空白選單。