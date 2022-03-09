貝里斯總理見蘇貞昌：支持台灣國際參與 盼加入各大組織做出卓越貢獻

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）位於中美洲東部沿海的台灣邦交國貝里斯長期支持台灣，總理布里仙紐（John Briceño）今（9日）與行政院長蘇貞昌會面，並表明支持台灣參與國際組織，將許多專業與經驗傳遞給世界，做出貢獻。

中央社報導，蘇貞昌9日下午在院內玉山廳會晤貝里斯總理布里仙紐伉儷一行人，布里仙紐對台灣各方面發展給予肯定，蘇貞昌則在致詞時感謝貝里斯多次於聯合國、世界衛生大會等替台灣發聲，也盼雙方能就兩性平權、兒童權益等交換意見。

蘇貞昌說，貝里斯與台灣雖距離遙遠，但享有共同的民主、自由普世價值，且有多年來堅實的友誼，也很感謝貝里斯多次於聯合國、世界衛生大會等替台灣發聲，支持台灣的國際參與，對台灣的國際參與大有幫助。

蘇貞昌也說，非常高興雙方就民眾福利、國家發展、農業、建設、教育、文化有互惠合作，並對布里仙紐的國家領導表達敬佩。

國際婦女節才剛過，蘇貞昌也特別提到布里仙紐與夫人推動兒童福利、婦女權益的種種貢獻。蘇貞昌表示，台灣對於兩性平權、兒童權益、婦女照顧同樣是盡心盡力，盼彼此藉此機會交換意見、互助合作。

對此，布里仙紐回應說道，台灣是女性權利、女性平等的領頭羊，像是有第1任女性的民選總統等，希望在諸多成就方面能追上台灣。

至於國際參與，布里仙紐感嘆台灣很不幸無法加入國際組織，但其實台灣多的是專長與經驗可以讓世界取經，因此貝里斯才會一直在非常多國際組織中為台灣發聲，希望台灣加入、做出貢獻。

台灣的疫情控制也讓布里仙紐感到驚艷，他說，台灣不只是努力而已，這次疫情就連世界國力最強大的國家，受到疫情衝擊還遠大於台灣，這都是因為台灣有卓越的公共衛生、健保，還有嚴密的公衛紀律才能如此成功。

布里仙紐表示，反觀貝里斯，由於當地經濟長期仰賴觀光，受到疫情衝擊，2020年經濟萎縮12%，民眾過著艱苦生活。布里仙紐強調，他上任至今致力於挽救就業、農業、觀光業，希望把更多的契機帶給民眾，而台灣在疫情期間除保護民眾還兼顧經濟發展，這亮眼的成績值得效仿。

布里仙紐也肯定台灣與貝里斯的友好關係，他說，貝里斯是台灣的好朋友，雙方在民主自由上有許多共同點，即使如此，兩國也有共通挑戰，像是貝里斯也致力於維護領土完整以及國際承認，這點特別要堅持與台灣站在一起。

在今天的會面上，布里仙紐同時感謝蘇貞昌帶領行政團隊，促成台灣與貝里斯的經濟協議，這對其經濟發展尤其重要，更邀請蘇貞昌有機會一定要訪問貝里斯，若有興趣還能一起釣魚。