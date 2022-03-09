廚餘厭氧處理轉廢為能 「新北市生質能源中心BOO案」促參案政策公告

新北市環保局今(9)日公告「新北市生質能源中心BOO案」，規劃以促進民間參與公共建設合作方式，結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心。(照片... 新北市環保局今(9)日公告「新北市生質能源中心BOO案」，規劃以促進民間參與公共建設合作方式，結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心。(照片由新北市政府環境保護局提供)

為拓展多元化的廚餘再利用管道， 並因應日趨嚴竣的極端氣候威脅，新北市環保局今(9)日公告「 新北市生質能源中心BOO案」， 規劃以促進民間參與公共建設合作方式， 結合民間力量共同建置廚餘生質能源中心，預計每日處理200公噸 廚餘等有機廢棄物，應用厭氧醱酵結合沼氣發電技術， 除能妥善處理廚餘，更兼具廢轉能、綠電減碳的雙重效益， 加速城市減碳腳步，達到2050年淨零碳政策目標。

環保局表示，新北市清潔隊平均一年共收運約11.6萬公噸廚餘， 若計入民間自行委託廚餘處理量，新北市每日約產出450公噸廚餘 ，而以往廚餘再利用方式多以傳統堆肥或仰賴廚餘養豬方式處理。 但近年因應非洲豬瘟防疫工作，不少廚餘養豬戶改以飼料餵養， 或因規模小陸續退場，另傳統堆肥所需製程空間大， 且污染防制不易控制，造成環境公害問題履遭陳抗停業， 使得廚餘去化情形更加嚴峻， 才需要更環保乾淨的廚餘多元處理方式。

環保局說明，厭氧醱酵結合沼氣發電技術， 全程密閉於厭氧環境消化廚餘，並產生沼氣發電， 除能妥善處理廚餘，改善處理環境更清潔，更兼具廢轉能、 綠電減碳的雙重效益，因此，新北市生質能源中心規劃依促參法採B OO（Build興建、Own擁有、Operation營運） 模式興設，於政策公告後， 由民間擬具可行性評估報告並自行備具私有土地， 向環保局申請投資開發，預計興建及營運期間共計25.5年。 依每日200噸的厭氧醱酵設施處理規模估算， 除了可以大量解決廚餘問題，預計沼氣發電量每年約1160餘萬度 ，粗估可供3,200住宅用戶1年使用。

環保局表示，為使民間業者了解此次政策需求，已於2022年1月1 2日舉辦說明會蒐集相關意見，並參考各界回饋意見調整公告內容， 正式政策公告內容已於2022年3月9日公開於財政部推動促參司民 間參與公共建設資訊網站 ， 歡迎民間擁有技術與資金的企業踴躍參與， 期能遴選出優質經營團隊。

照片由新北市政府環境保護局提供

照片由新北市政府環境保護局提供