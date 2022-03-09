新北SCRATCH暨AI程式設計賽 56組獲獎展創意、16組出征全國賽

新北市教育局今(9)日於大觀國中舉辦「111年度 新北市國中小學生SCRATCH程式設計競賽暨AI程式設計選拔 賽」頒獎典禮，由教育局長張明文表揚56組獲獎團隊傑出表現。其 中SCRATCH特優8組及AI優勝8組共16隊於4月15日將 代表新北參加於臺南市舉辦「全國貓咪盃SCRATCH競賽暨AI 程式設計示範賽」，期待再創佳績。

教育局表示，今年SCRATCH初賽報名作品多達419件，分為 國中小動畫組及遊戲組共4組，經線上審查各組錄取25隊於2月1 7日及18日舉行現場複賽，經過激烈競爭各組選出特優2隊、優等 4隊及佳作6隊，共48件獲獎作品。而今年首次舉辦AI程式設計 選拔賽共有國中組及國小組21組學生組隊參加， 學生現場訓練自走車AI模型，挑戰最快速走完迷宮地圖，各組排名 前4名為優勝隊伍，共8組將代表新北參加示範賽。

連續2年榮獲SCRATCH國小動畫組特優中正國小兄妹檔王子鈞 、王紫菲，經常利用課餘時間鑽研程式。兄妹表示在比賽時限內要寫 程式、繪圖、錄音及寫劇本等完成主題，真的很刺激， 希望能以最佳狀態與技能贏得全國賽。

榮獲國中遊戲組特優正德國中遲尚恩同學從小學二年級就開始學習S CRATCH，最感謝爸爸支持與老師指導， 隊友的分工合作是不可或缺的助力，期望能百尺竿頭，更進一步， 在全國賽中爭取榮耀。

榮獲國中動畫組特優忠孝國中鄭湘妮同學表示， 在老師告知得獎消息時腦中閃過一句話:「 努力會使你有意想不到的收穫」， 很開心平日繪畫技巧累積及賽前特訓， 果然提升自己競賽速度與熟練度。同隊張若宸同學說， 自己比賽經驗尚淺，因此準備期間不斷練習及揣摩， 在複賽當天仍不斷告訴自己:「不要害怕失敗，保持平常心」。連續 2年帶學生獲特優的指導老師何政賢老師表示，創意是最難指導的， 這次協助學生花了不少時間培訓， 特別是疫情期間還要一起上線訓練實在不易， 期許未來順利在全國賽獲獎。

另在該次AI程式設計選拔獲獎的南山中學曾緯淳同學表示， 從一開始學習AI的原理，到比賽最後能創造出最強大的模型， 過程雖然辛苦但很喜歡與隊友並肩作戰感覺。 最終取得全國賽門票除感謝老師指導，也期盼與各地高手以AI會友 、互相學習為新北爭光。

教育局長張明文表示，全球逐步邁向AI世代，而程式設計為AI教 育基礎。新北市長期推動程式教育並自2011年起辦理SCRATC H競賽，今年競賽題目與生活息息相關，皆考驗同學想像力與創造力 。而今年舉辦的AI遊戲式競賽也能增加參賽學生運用運算思維與機 器學習程式機會，激發學生對程式興趣， 也提供創作交流和分享作品平台，培養學生具未來科技及創意能力。