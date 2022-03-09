台灣商業服務業景氣循環分析預測

2021年第4季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數顯示持續下降，並未如於上一期預測的會在2021年10月觸底。唯政府公布經修正的第3季與新發布的第4季原始數據，經分析均顯示景氣下降的速度比原先統計與預期緩和了許多。

自2020年9月開始持續下降的同行指標綜合指數與2020年7月迄今（2022）年1月持續上升的領先指標綜合指數，一反長期以來領先指標領先同行指標的一貫時間效果，亦蘊涵台灣長期相對積弱的內需市場，在這波跨世紀全球新冠病毒變種疫情肆虐、地緣政治衝突與極端氣候諸多外生（exogenous）因素衝擊下，雖有世界獨強的製造業生產與外銷成長，以及持高的整體經濟成長率，仍然欲振乏力。民間消費不振，商業服務業更首當其衝。

政府極盡所能的一再紓困與振興措施，雖有立竿見影的解渴作用，卻難見真正的內需產業轉型升級效果。尤有進者，世界疫情衝擊久久未見平息，極端氣候威脅有增無減，地緣政治衝突變本加厲，今年2月24日開始俄羅斯大規模入侵烏克蘭，刻正烽火連天展開，以美加、歐盟、日本、澳大利亞為首的對俄羅斯展開經濟制裁、國土封鎖與金融凍結，如今原油與大宗物資價格已飛速飆升中，再此下去，勢必讓醞釀中的世界嚴重通膨隱憂，連環引爆自石油危機以來最嚴峻的「停滯性膨脹」（stagflation）不確定風險。

特建議政府與民間合作，迅速採行兼具「數位轉型」與企業經營「ESG」的產業三級（農業、工業與服務業）一體的各種供需「進口替代」作為。一則振興內需市場，二則促進服務業的生產力與國際競爭力，並為下世代台灣經濟的永續發展與降低國際依存度以及集中依賴度的風險進行部署。

綜合分析與預測

財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院CDRI」）商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry，簡稱CCCIS）於2022年1月續降為 -0.6412個標準差，預測到2022年7月將持續降為 -0.8050個標準差。(參見下圖一景氣循環同行綜合指數趨勢與預測，與附表台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數)

2021年的景氣復甦出現不同部門與產業間的分歧。

去（2021）年疫情再起，使曾受疫情嚴重衝擊者，雪上加霜，二度重創，但整體經濟成長率仍然持高，為6.45%，唯專靠製造業一枝獨秀(參見下表三)。下半年的整體經濟成長率也不若前半年之強勁（四季的經濟成長率分別為9.2%，7.76%，4.37%與4.86%；服務業成長貢獻度相對低落，四季分別為3.94%，2.52%，-0.42%與1.56%）

行政院主計總處發布，民間投資動能強勁，成長率高達19.05%，成長貢獻度亦高達3.75%，重登部門別的成長貢獻度之首;民間消費最弱，成長率為-0.38%，成長貢獻度亦為-0.18%。

再經部門別與產業別交叉檢視，發現民間企業投資生產製造與出口偏旺，而民間的產品與服務消費極其低迷，形成外熱內冷，嚴重不均衡。

商業服務業景氣循環趨勢

本景氣循環綜合指數系統的編製，依景氣循環學研究，將各相關經濟指標做時間數列分析，並篩選出具有景氣循環意義與循環相關穩定性者，依其轉折點出現時序規律，再經統計相關分析與檢定，分類為領先指標、同行指標與落後指標。經測驗證明，各同行指標的循環趨勢綜合指數與GDP的循環趨勢形成高度相關，進而發現，領先指標綜合指數推估的同行指標綜合指數預測值，可做為預見GDP變動走勢，並可提供景氣對策相關作為之參考。

經濟指標時間數列的景氣循環趨勢圍繞長期趨勢上下波動，以長期趨勢值為100，循環趨勢值大於100為復甦或繁榮階段；低於100為衰退或蕭條階段。

標準化過的指標循環趨勢值（以標準差單位表示）加總成為綜合指數，並圍繞著標準差為0的長期趨勢值上下波動。

本循環指標系統的領先與同行綜合指數曲線如下圖二：

領先指標循環綜合指數（LCCIS）於2020年5月觸底轉升，至今(2022)年1月已持續19個月。循環綜合指數從-0.7315個標準差，於2021年5月變為正的0.0667個標準差，到今年1月已高達正的1.1562個標準差。

再觀察領先指標的擴散（Diffusion）情形，7個子指標只有2個目前是下降的。

同行指標循環綜合指數（CCCIS）受疫情直接衝擊，從2020年8月高峰的0.4535個標準差下降，於2021年3月變成-0.0753個標準差，到今年1月已降為負的0.6412個標準差。(若趨勢不變，預測到今年7月將續降為-0.8050個標準差，參見上圖一與文後附表。)再觀察同行指標擴散（Diffusion）情形，5個子指標中仍有3個目前是持續下降的。

領先指標系列

運輸及倉儲業實質GDP尚未走出低迷幽谷

本指標景氣循環趨勢值於2020年9月出現底谷，其指數為96.46，接著上升至去（2021）年9月100.07，外推今（2022）年1月為102.27。顯見，走勢於去年下半年有加速趨勢，循環趨勢值已超越長期趨勢水準（100）。

另依實際GDP值計算(yoy)，2020年迄今各季一直呈現負成長，直到去(2021)年第二季才轉為正的4.74%，但第三季又下降了13.25%，第四季減緩，仍下降1.46%。

民間實質固定資本形成升勢再轉強，重登經濟成長貢獻首位

本指標循環趨勢值於2020年7月出現底谷，指數為98.45，接著於去（2021）年3月超過長期趨勢值的100，於今（2022）年1月（外推值）來到103.41，顯示走過2019第4季與2020年上半年的略為停滯後，正強勁地持續復甦當中。

另依其實際值計算的年成長率(yoy)自2020年迄今各季均為正成長，尤有甚者，去年四季更分別勁升了13.59%、18.9%、26.35%與17.27%。

資料來源：循環趨勢自商研院景氣預測小組；年成長率為作者計算自行政院主計總處公布GDP統計。

服務貿易收支淨額難得歷史一見之順差，循環趨勢超越長期趨勢值。

本指標循環趨勢於2019年9月出現底谷，指數為95.38，接著一路上升，於2020年8月達到長期趨勢水準，指數為100.22，並於2021年8月碰頂，接著略為轉降，至今（2022）年1月（外推值）為102.15。顯示長期呈現逆差的服務貿易，在2020年國際因疫情而阻斷國際旅遊為主的相互流動後，反而使我國服務貿易收支淨額大幅改善，並於2020年第二季開始轉為歷史難得一見的貿易順差。去（2021）年第一季的貿易收支淨額甚至高創歷史新高，成長率（yoy)高達647.85%。唯第二季降為153.39%,第三季又降為84.03%，第四季回升為146.75%。顯示服務貿易收支改善走勢已從去年的二季開始走緩。

失業給付初次認定受理件數（倒置）顯示失業壓力減輕之中

本指標景氣循環趨勢於2020年5月出現底谷，指數為91.64，接著一路上升，於2021年4月超過長期趨勢值100，於今（2022）年1月來到110.18，顯示就業需求因台商回流大量投資而快速復甦，失業率的領先指標初次申請失業給付的人數大幅降低。這基本上應屬於整體經濟層面的指標，不見得也是服務業可能有的現象，但對照下述商業服務業僱員淨進入率從去（2021）年7月其景氣循環指數超過長期趨勢值，顯示服務業的就業領先指標確實也跟著明顯改善中。

商業服務業僱員淨進入率景氣循環趨勢越過長期趨勢值將引領就業改善

本指標循環趨勢於2018年8月到達高峰，指數為100.48，接著一路下滑，2019年12月開始低於長期趨勢水準，於前（2020）年12月來到底谷98.55，接著反轉回升，到今（2022）年1月已來到104.50。顯示，服務業的就業需求曾經受到疫情嚴重衝擊，與製造業的榮景走勢相反。這期間本指標實際值的變動亦明顯呈現波動向下的走勢。但接著於去（2021）年1月開始止降回升，至今年1月已加速勁升為104.50。當領先指標已回升，總就業人數這個同行指標與失業率這個落後指標，也會在某個時間之後跟著改善。

商業服務業股價指數空前熱絡

本指標循環趨勢於2020年7月出現底谷，指數為93.72，接著一路上升，於去（2021）年6月超過長期趨勢水準，到今（2022）年1月已高達107.76，反應了一年半以來，我國一般股市的繁榮景象，尤其配合疫情對生活、工作與交易方式的改變，加速了數位化與智慧化產銷的發展，更有助於商業服務業的投資與發展，進而又使相關的商業服務業股市看好。

另見實際股價指數的年成長率，於去（2021）年3月開始均見兩位數的成長，7月與8月更分別達32.82%與48.42%，9月與10月一樣分別成長了50%與46.9%，11月與12月又成長了50%與47.41%。

金融及保險業實質GDP持續微幅復甦中

本指標循環趨勢於2020年底走出徘徊於低谷之局，景氣循環指數於2020年11月開始超過長期趨勢值（100）為100.07，接著微微繼續上升，於2021年8月碰頂為100.84，接著又微微下降，到今（2022）年1月外推值為100.69。

另見本指標實際值的年成長率，去年以來一直維持正成長，成長率於去（2021）年四季分別高達9.9%、12.74%、9.12%與7.32%。正的年成長率變化與向上循環趨勢一致，循環趨勢卻未超出長期趨勢太多，隱含著本指標的長期趨勢走勢較陡，亦即結構性改變幅度較大。

同行指標系列

批發及零售業實質GDP 景氣循環向下，於去年Q3更見負成長

本指標循環趨勢值於2019年10月出現谷底，指數為99.70，經一年緩慢回升，於2020年12月來到高峰100.8。接著一路下滑，去（2021）年7月低於長期趨勢值（100），至12月已降為99.28。今（2022）年1月外推值降為99.16，顯示景氣循環趨勢雖在長期趨勢水平線旁徘徊並無大幅波動，但去（2021）年第二季以來有較明顯下降，第三季由成長遲緩步入衰退。

另見實際值年成長率，前年至去年上半年均見正成長，唯去年第三季首見負成長2.79%，第四季恢復正成長1.86%。

住宿餐飲業實質GDP於去年以來日見衰退，第四季些微回升。

本行業顯示受到疫情較大衝擊，本指標循環趨勢於2019年5月出現高峰，指數為102.79，接著一路下滑，於前（2020）年7月低於長期趨勢值，到去年6月來到底谷98.01，接著微見回升，到今（2022）年1月外推值99.82。

另見實際值年成長率，自去年以來各季除了去（2021）年第一季成長8.43%以外，第二季負11.01%，第三季更見負26.32%，唯第四季些微成長1.83%。

實質不動產及住宅服務業GDP景氣循環趨勢持續遲緩。

本指標循環趨勢長期微幅波動，指數於前（2020）年8月出現高峰，指數為100.27接著微微下降，到去（2021）年5月已低於長期趨勢，並持續下降至今（2022）年1月外推值99.69。

另見年成長率，雖仍持續成長，但去年第2、3、4季成長率已較前趨弱。

住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費持續微幅成長

本指標循環趨勢長期波動不大，於2019年3月出現底谷，指數為99.89，接著一路微微上升，於今（2022）年1月外推值來到100.13。

另見年成長率，自2020年以來各季均見正成長，但幅度不大，年成長率均未高於2%。

服務業受僱員工人數景氣循環走勢向下，去年5月以來持續減少。

本指標循環趨勢於前（2020）年4月出現高峰，指數為100.22，接著一路下滑，到去（2021）年3月低於長期趨勢值為99.98。顯示下降幅度微乎其微，但降速在去年第2、3季略有加大。

另見年成長率，直到去（2021）年4月期間均見正成長，但成長非常有限，最高月份不及1%。去年5月開始負成長，尤其在去年第二與第三季減少幅度明顯加大，顯然是受到疫情衝擊，景氣衰退而導致勞動力需求減少。

落後指標系列

本系統落後指標包括：菸酒實質消費、衣著鞋襪及服飾用品實質消費、傢具設備及家務維護實質消費，與失業給付初次認定受理件數等4個子指標。落後指標可做為觀察判定一個循環是否結束之參考。另失業給付初次認定受理件數也是景氣循環研究中典型的落後指標可做為領先指標的領先指標個案。本文分析從略。