台灣能幫烏克蘭！ 外交部募款達4.08億、物資近800箱

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）烏克蘭深陷戰火，百萬難民困頓待援。台灣外交部順應民意，開設烏國募款專戶並組織物資募集，8天內愛心捐款破4.08億，送往外交部的物資也逼近800箱，顯見國人發揮人溺己溺精神，暖心伸出援手，展現大愛無國界的信念。

據財團法人賑災基金會最新公布數據，自2日開設截至本日上午8:15分，台灣民眾所捐助善款8日內已累積高達408,355,043元，外交部長吳釗燮7日已宣布先行撥款1億元，贈與人道救援逾百萬烏國難民的波蘭。

（圖／財團法人賑災基金會網站提供）

波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）也出席7日的賑款記者會，他感謝台灣第一時間寄送27噸的醫療物資，以及台灣民眾的慷慨解囊與台灣政府幫助烏克蘭的決心，他表示，「每一分錢都至關重要，這展現人性的光輝，你們的慷慨我們銘記在心，謝謝台灣。」

外交部也進一步於7日募集20類品項及14類藥品，助烏克蘭度過難關。吳釗燮表示，愛心物資將優先送往斯洛伐克，目前該國已收容逾14萬烏國難民。

能幫忙也願幫忙的台灣人，短短2日就聚集了800箱物資，拳拳心意相當感人。外交補發言人歐江安今日表示，目前收到的物資以發熱衣、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主。另也有企業與外交部聯繫表示願意捐贈較大數量物資，將協調運送至指定倉儲地點。

歐江安誠摯感謝各界善心人士的捐輸，並提醒有意捐贈物資的民眾可先參考外交部發布的清單（附於本文最後），於3月18日下午5時之前親送或以郵寄送達外交部，地址為：100台北市中正區凱達格蘭大道2號。

她也強調，指定的物資必須是全新包裝、使用效期最少六個月以上，外交部人員及志工均將會在現場提供協助。

外交部賑濟烏克蘭專戶 捐款資訊

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行

銀行帳號：102-005-124-619

線上刷卡連結 https://wabay.tw/projects/twuk

捐款專線：賑災基金會－（02）8912-7779

土地銀行－（02）2523-1063

聯絡信箱：admin@tf4dr.org

外交部捐贈物資品項清單

（需全新包裝、使用效期最少六個月以上）

物品類:

發熱衣（男女兒童不拘）、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

藥品類:

抗生素、(以下部分藥品宜以安瓿填裝）Analgin、Dexalgin、Renalgan、Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、Magnesia、Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、Hlydrocortisone、Diphenhydramine。