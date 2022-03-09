全國首屆登山教育推手選拔 新北獲4獎項

烏來國中小獲卓越登峰獎金推獎、陳煌燿校長榮獲山野推手獎銀推獎，昌平國小榮獲卓越登峰獎銀推獎，今日由烏來國中小陳煌燿校長(右四)、昌平國小陳... 烏來國中小獲卓越登峰獎金推獎、陳煌燿校長榮獲山野推手獎銀推獎，昌平國小榮獲卓越登峰獎銀推獎，今日由烏來國中小陳煌燿校長(右四)、昌平國小陳月滿校長(左四)率團隊於市政會議獻獎。(照片來源：新北市教育局提供)

教育部體育署舉辦全國首屆「優質登山教育推手選拔」 評選獎項出爐，新北市榮獲全國登山日系列活動「學生登山趣， 登山我在行」縣市績優獎，學校部分由烏來國中小榮獲卓越登峰獎─ 金推獎、昌平國小榮獲卓越登峰獎─銀推獎；另外， 烏來國中小陳煌燿校長更榮獲山野推手獎─銀推獎，今(9)日在市 政會議獻獎。

烏來國中小位於新北市唯一的原鄉烏來區，區內山頭與溪流遍布， 是推動山野教育的最佳場域。尤其在104年蘇迪勒風災後， 學校更重視與大自然共處的重要，發展出「山，我回來了」 為核心概念的山野課程，透過泰雅族gaga傳統文化結合現代登山 知識與技能，來推廣登山安全及防災教育觀念。 近年學校以雪霸國家公園為主， 先後帶學生循著泰雅祖先遷徙的足跡，探訪雪山、 大霸尖山及武陵四秀。110年起設計跨領域課程， 結合山野教育與文學、藝術，引領學生學習多面向的山野教育。

陳煌燿校長表示，學校推行戶外教育至今5年， 除了辦理學生戶外課程外，也上結合了藝術課程與影像教育、 邀請專家到校宣講分享、安排親子登山，各項課程交織融合， 形塑學生完整的學習圖像。同時推動跨校山野教師社群， 提供教師經驗交流與資源共享平台。而除了帶領學生與教師團體， 亦組成烏來樂齡登山隊，帶領長者登上百岳圓夢， 為學生立下終身學習典範。

而位處都市的昌平國小則讓學生透過戶外學習， 進行課堂外的親身觀察，培養生活應用能力。從107學年度開始， 辦理多次山野教育體驗活動，帶孩子挑戰觀音山硬漢嶺大棟山縱走、 鶯歌石、淡蘭古道等，甚至多日行程的宜蘭聖母峰、雪山東峰。 陳月滿校長表示，「山是一所學校」，成為孩子學習、體驗的寬廣場 域，在每次活動中，學生的回饋都讓家長、老師感受到孩子的成長。

新北市教育局表示，新北市為群山圍繞之城市，推動登山教育， 可以讓孩子們認識水陸域生態系統，也切合「聯合國永續發展目標」 (SDGs)，讓孩子們學習環境永續的理念， 同時亦能強健學生體魄。而登山安全亦是登山教育重要課題， 因此新北市教育局每年定期辦理戶外教育教師研習， 並請各校結合消防分隊辦理戶外風險管理教師研習， 透過各校教師強化學生登山安全與山野教育， 帶領孩子享受登山樂趣的同時，懂得謙卑地向山致敬， 持續地向山學習。

烏來國中小帶領烏來區平均65歲以上的長者們登山百岳石門山(海拔3237m)。(照片來源：新北市教育局提供)

昌平國小帶學生登頂雪山東峰。(照片來源：新北市教育局提供)

烏來國中小師生登頂品田山，瞭望泰雅族傳統領域的聖稜線，並對大山祖靈進行敬拜儀式。(照片來源：新北市教育局提供)

烏來國中小師生登頂合歡北峰，拜訪太魯閣族合歡越嶺古道。(照片來源：新北市教育局提供)