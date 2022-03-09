全國首屆登山教育推手選拔 新北獲4獎項

教育部體育署舉辦全國首屆「優質登山教育推手選拔」評選獎項出爐，新北市榮獲全國登山日系列活動「學生登山趣，登山我在行」縣市績優獎，學校部分由烏來國中小榮獲卓越登峰獎─金推獎、昌平國小榮獲卓越登峰獎─銀推獎；另外，烏來國中小陳煌燿校長更榮獲山野推手獎─銀推獎，今(9)日在市政會議獻獎。
烏來國中小位於新北市唯一的原鄉烏來區，區內山頭與溪流遍布，是推動山野教育的最佳場域。尤其在104年蘇迪勒風災後，學校更重視與大自然共處的重要，發展出「山，我回來了」為核心概念的山野課程，透過泰雅族gaga傳統文化結合現代登山知識與技能，來推廣登山安全及防災教育觀念。近年學校以雪霸國家公園為主，先後帶學生循著泰雅祖先遷徙的足跡，探訪雪山、大霸尖山及武陵四秀。110年起設計跨領域課程，結合山野教育與文學、藝術，引領學生學習多面向的山野教育。
陳煌燿校長表示，學校推行戶外教育至今5年，除了辦理學生戶外課程外，也上結合了藝術課程與影像教育、邀請專家到校宣講分享、安排親子登山，各項課程交織融合，形塑學生完整的學習圖像。同時推動跨校山野教師社群，提供教師經驗交流與資源共享平台。而除了帶領學生與教師團體，亦組成烏來樂齡登山隊，帶領長者登上百岳圓夢，為學生立下終身學習典範。
而位處都市的昌平國小則讓學生透過戶外學習，進行課堂外的親身觀察，培養生活應用能力。從107學年度開始，辦理多次山野教育體驗活動，帶孩子挑戰觀音山硬漢嶺大棟山縱走、鶯歌石、淡蘭古道等，甚至多日行程的宜蘭聖母峰、雪山東峰。陳月滿校長表示，「山是一所學校」，成為孩子學習、體驗的寬廣場域，在每次活動中，學生的回饋都讓家長、老師感受到孩子的成長。
新北市教育局表示，新北市為群山圍繞之城市，推動登山教育，可以讓孩子們認識水陸域生態系統，也切合「聯合國永續發展目標」(SDGs)，讓孩子們學習環境永續的理念，同時亦能強健學生體魄。而登山安全亦是登山教育重要課題，因此新北市教育局每年定期辦理戶外教育教師研習，並請各校結合消防分隊辦理戶外風險管理教師研習，透過各校教師強化學生登山安全與山野教育，帶領孩子享受登山樂趣的同時，懂得謙卑地向山致敬，持續地向山學習。
烏來國中小帶領烏來區平均65歲以上的長者們登山百岳石門山(海拔3237m)。(照片來源：新北市教育局提供)
昌平國小帶學生登頂雪山東峰。(照片來源：新北市教育局提供)
烏來國中小師生登頂品田山，瞭望泰雅族傳統領域的聖稜線，並對大山祖靈進行敬拜儀式。(照片來源：新北市教育局提供)
烏來國中小師生登頂合歡北峰，拜訪太魯閣族合歡越嶺古道。(照片來源：新北市教育局提供)