普京列「四大假設」讓他決定進攻烏克蘭 美國中情局長：事實證明全是錯

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國中情局長指出，俄國總統普京評估「四大假設」後，認為進攻烏克蘭有利，導致現在局面，然而事實證明普京大錯特錯，這也將使烏克蘭局面未來幾週將「變得不堪」。

根據CNN報導，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）表示，普京（Vladimir Putin）是經過一系列假設後才決定發動俄烏戰爭，這些假設正是讓普京認為攻陷烏克蘭是有利的，不過現在在每個方面，普京的假設都被認為是錯誤的。

伯恩斯說，普京相信關於使用武力的幾個假設，第一，他認為烏克蘭軟弱且容易受到恐嚇。第二，普京認為歐洲人，尤其是法國人和德國人，皆忙於內政不會干預他國事務，也不會冒風險。

第三，普京認為他已預想到俄國會受到制裁，因此已創造巨大的資金與外匯儲備。第四，普京有信心使他的軍隊現代化，能夠以最小代價迅速取得關鍵勝利。

伯恩斯表示，現在事實已證明普京所有方面的假設都是錯誤的，然而普京認為這是一場不能輸的戰爭，面對超乎預期的西方國家制裁，以及烏克蘭強而有力的反彈，普京仍會堅持下去。

伯恩斯也說，普京近年來越來越閉門造車，並已建立了一個體系，在這當中他自己的顧問圈子也越來越小。他認為，普京現在既憤怒又沮喪，且俄羅斯不大可能退縮。

伯恩斯警告，雖然現在看不到俄烏戰爭的終點，但他認為，戰事將在接下來數周變得十分醜陋（ugly），且普京會加倍，或幾乎不考慮平民的傷亡。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）的看法也與之一致，她指出，普亭久攻不下烏克蘭，不會因此退卻，而是會加倍投入，海恩斯說，普亭會越發大膽，反而可能升級局勢。