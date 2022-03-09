笑一下！英國男逛超市遇到牛排撞臉普丁　嚇歪不敢買怕煎牛排被俄國盯上

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 俄烏開戰許多人將矛頭指向俄國總統普丁(Vladimir Putin)，英國倫敦有名男子在逛超市時，看到架上有快要價３磅的牛排長相酷似普丁，著實被嚇了一跳。

《每日星報》報導，音樂家戈登（Matt Gordon）於2019年逛超市ALDI，想要買點食材來配茶，逛到肉品區時，沒想到看到一塊$2.99英鎊(約新台幣$111)的牛排被放在貨架的最頂層，他經過後越想越不對，覺得酷似一個人臉，他說，「我簡直不敢相信，還不斷跑回去看，真的太像了，這塊安格斯牛排根本就是普丁本人，越看越像。」

戈登隨即拿起手機拍下將這塊酷似普丁的牛排並傳給友人，但他並沒有買下這塊牛排並吃下肚，他開玩笑說，「我不想要因為拿火烤普丁而負責，誰知道我可能會發生什麼事。如果把普丁牛排放進熱鍋中可能會被俄國盯上。」

這張照片也被傳到推特 No Context Brits上，並隨著近日俄國侵略烏克蘭後遭瘋傳，網友也十分有創意的留下許多有趣雙關語，「普丁正在玩高風險的遊戲」(He's playing a high steaks game)，「That's a rare find. Well done.」牛排一分熟Rare也有罕見的意思，全熟英文文Well-Done意及做得好。