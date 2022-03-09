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台南新營爆院內感染　足跡曝光！2名藥事人員疑遭復健病患傳染　全院暫停門診至3/13

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 16:39
台南市長黃偉哲（右）今下午公布新增兩名確診者為醫院藥事人員。

台南市長黃偉哲（右）今下午公布新增兩名確診者為醫院藥事人員。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）屏東宮廟旅遊團群聚燒進台南醫院，新營某醫院2名藥事人員確診，已篩檢全院員工、病患等432人，以及環境採檢33件，檢驗結果皆陰性，該院門診全面停診到3月13日。

延伸閱讀：3/9台灣本土+3　 屏東宮廟旅遊團群聚燒進台南新營某醫院　2名藥事人員染疫　另有74例境外移入

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明，確診的台南鹽水養雞戶（案20974）曾搭接駁巴士赴台南某醫院復健，日前同車乘客已有4人確診，經衛生單位緊急對該醫院人員進行快篩，3月7日有2名藥事人員快篩陽性，8日進行PCR確診（案21083、案21084）。

這2名藥事人員平時工作地點在醫院一樓藥劑部辦公室，藥庫與案20974曾待過的復健中心都在地下2樓。但調閱監視器後，並未發現藥師與確診病患有接觸史，也沒有共乘電梯，藥劑人員都走樓梯赴藥庫，仍須釐清個案彼此間是否動線重疊或其他傳染途徑。

台南新營爆院內感染　足跡曝光！2名藥事人員疑遭復健病患傳染　全院暫停門診至3/13

羅一鈞進一步說明，日前公布的4名復健巴士染疫乘客中，３人為病患（案21031、21032、21033）、1人是陪病的自家看護（案21034、非醫院看護），已匡列居隔對象共49人，包含員工15人、病患32人、其他人員2人，目前檢驗皆為陰性。

衛生單位3月8日晚間已進行全院的PCR採檢，包含醫院員工、住院及呼吸照護病房、護理之家、陪病家屬及看護、清潔外包公司、兼職人員、志工、傳送／運輸人員等共432人，檢驗結果均為陰性。

另外，該醫院已完成環境採檢33件，包含復健中心、電梯等，檢驗結果均為陰性。該醫院門診全面暫停至3月13日，進行環境清消，住院患者只出不進，如需轉院，需PCR檢驗陰性報告，始得轉院。

台南新營爆院內感染　足跡曝光！2名藥事人員疑遭復健病患傳染　全院暫停門診至3/13

台南市衛生局表示，目前推測醫事人員的感染源以鹽水個案的可能性較高，因有足跡重疊的可能，但須等待中央基因定序。

衛生局進一步說明，2名染疫的醫事人員分別為：案21083為東山區30多歲男性、案21084為佳里區30多歲女性，而2人在居家隔離前足跡範圍包含World Gym世界健身俱樂部台南新營店、7-11東金門市、車麗屋汽車百貨新營店、金石堂書店新營店、全聯福利中心東山中興店及新營金華店、阿德包子、「2022東山區玉米迷宮食樂趣」活動、南紡購物中心、全聯福利中心、新光三越台南新天地、佳里區農會超市、佳里區星期四夜市、品香心肝湯等地。

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