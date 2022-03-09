重啟核試？ 衛星照片顯示北韓廢棄核試驗場有「新動靜」

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 為了與美國和南韓重啟外交談判，北韓政府在2018年示好，宣布將豐溪里核試驗場廢棄並摧毀，金正恩更宣布終止核武開發計畫，然而，近期的衛星影像卻顯示，原本已停止運作的基地，最近卻頻有動靜，外界擔心這是北韓重啟核武與長程飛彈測試的徵兆。

位於朝鮮半島東北部的豐溪里（Punggye-ri）核試驗場是目前全球唯一已知、有對外揭露的北韓核子試驗場，2006年為止，北韓一共在該試驗場進行了6次為外界所知的核子試爆，且2018年前，一直維持著全球唯一運作中的核子試驗場的地位。

該試驗場原本已在2018年被關閉，國際媒體還被北韓政府邀請至現場，觀賞據稱足以完全摧毀當地地道和隧道的爆破，不過因為展示只侷限在部分區域，內部被禁止進入，當時其實就有「破壞是可逆」的質疑。

最新的衛星照片顯示，豐溪里核試驗場不只有幾棟新建的建築，部分被炸毀的設施則出現疑似正被修復中的粉塵痕跡，外界懷疑，這很有可能代表北韓正打算利用這個理應廢棄的設施來「做些什麼」。

事實上，早在去（2020）年8月，國際原子能總署（IAEA）就發現北韓已重啟寧邊原子能研究中心的核子反應爐，可能已開始重新生產可以製作核武的鈽元素，隨後北韓更在今年1月宣稱，正考慮「重啟所有暫停的計畫」，如此一來，在此時被發現重啟豐溪里核試驗場似乎也很合理。

不過分析認為，北韓如過要重新將該設施恢復到可進行核子試驗的狀態，就算不用花上數年，至少也要幾個月，具體時程要看當時爆破時，實際上對該廠址內部的坑道造成的傷害有多嚴重，因此，也存在著北韓其實會另擇他處進行核子試爆的可能性。