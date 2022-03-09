氣質！會動的文藝復興、路易莎推出聯名主題咖啡杯　台北花博展出持杯身購票享折扣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「會動的文藝復興」與「路易莎」跨界合作推出聯名主題咖啡杯，持杯身購票可享折價優惠。

「會動的文藝復興」自即日起至5月2日於台北花博流行館展出，展出24位文藝復興時期大師200幅名畫，由36家世界級博物館及美術館收藏，包含「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，透過動態投影打造沉浸式展區吸引許多人朝聖。

展覽主辦單位翡冷翠文創近期與連鎖咖啡「路易莎」跨界合作推出聯名主題咖啡杯，獨家推出四款鉅作主題限量杯款：米開朗基羅的《創世紀》、波提切利的《春》、達文西《聖母領報》以及《最後的晚餐》。



波提切利《春》(圖/主辦單位)



達文西《最後的晚餐》、《聖母領報》(圖/主辦單位)

由翡冷翠文創取得義大利全球獨家圖像授權，第一現場所拍攝的名畫，將「會動的文藝復興」大師名畫化為日常風景，其中，達文西最偉大的繪畫作品之一就是是1493-1495年的壁畫《最後的晚餐》，嫺熟演繹了畫中每位人物靈魂的動作──永遠定格在耶穌宣布「你們之中的一個將背叛我」之後的激動時刻。

這次的【名畫X咖啡】聯名主題近距離凝視手中名畫，主辦單位指出，達文西的《聖母領報》裡有個小機關，聖母的右手與軀體採用「歪像畫法」（anamorphism），在不同角度看畫即可消弭身體比例不協調的感覺──轉一轉杯身，是否發現達文西畫裡的祕密呢！

即日起在全台路易莎門市皆有機會取得聯名杯款，持文藝復興聯名杯身至展覽現場購票可以折抵50元（愛心票除外），詳情可於官方粉絲團查詢。