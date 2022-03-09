〈時評〉俄烏戰爭牽動台海　美國中情局長：別低估習近平決心

美國國務院政軍局在一份聲明稿中說，這次軍售將會有助於台灣維持其飛彈密度丶確保台灣的空中作戰戰備能力，以達到區域嚇阻作用。 美國國務院政軍局在一份聲明稿中說，這次軍售將會有助於台灣維持其飛彈密度丶確保台灣的空中作戰戰備能力，以達到區域嚇阻作用。

俄烏戰爭讓全球關注中國是否可能借鑑，進而武力犯台。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯 （William Burns）週二（3月8日）出席眾議院情報委員會時表示，中國似乎對俄羅斯入侵烏克蘭後所遭遇的困難感到不安，但中國領導人習近平在台灣問題上的決心不應因此被低估。

在這場關於全球威脅的年度聽證會上，伯恩斯稱：「從分析上講，我不會低估習近平和中國領導人在台灣問題上的決心。我確實認為他們在某種程度上對過去12天在烏克蘭看到的情況感到驚訝和不安，這當中包含西方反應的力度到烏克蘭人激烈的抵抗方式。」

伯恩斯稱，他相信這些情勢對中國在台灣問題上的考量產生了影響，而美國顯然將繼續仔細關注中國的反應。

同一場聽證會上，美國國家情報局局長海因斯（Avril Haines）則稱，中國和俄羅斯在經濟、政治和安全問題上正在拉近距離，但兩國之間的一致性是有限的。

她說，目前還不清楚烏克蘭的戰爭將如何影響這兩國之間的關係，但「看起來中國確實有可能為不批評俄羅斯而付出代價，這可能會對兩國關係軌跡的發展產生影響。」

國防情報局局長貝裡爾（Scott Berrier）則表示，台灣和烏克蘭是「完全不同的兩件事」，但他也認為美國在太平洋地區的威懾態勢，使中國對這一切有了非常不同的看法。他說：「我們確實知道，中國正在非常、非常仔細地觀察在烏克蘭發生的事情，以及這場戰爭將如何發展。」

專家：中情局長言論顯示，台灣未面臨立即危險

對於中情局局長的發言，美國哈佛大學「費正清中國研究中心」（Fairbank Research Institute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）向德國之聲表示，伯恩斯的發言應該被解讀成：若他能公開談論台灣相關議題，代表台灣海峽目前沒有爆發戰爭的危險。他說：「伯恩斯也想藉此機會向印太地區的夥伴表示，美國並未忘記中國對該地區構成的威脅。」

南樂指出，伯恩斯與習近平都明白，美國及國際社會如何回應烏克蘭戰爭，與他們如何回應可能爆發的台海戰爭是截然不同的，「重點是，即便國際社會對這兩個情勢可能做出不同的反應，不代表習近平不會注意國際社會如何應對烏克蘭的戰爭。無論是歐盟的統一反應，還是烏克蘭從世界各國獲得的支持，這些發展都在讓習近平了解，國際社會如何回應這類型的全球大事。」

他認為，或許國際社會對戰爭和入侵的關心程度超出了習近平的預期，而這也可能改變習近平在處理台灣問題時，會考量的策略。南樂表示：「俄烏戰爭的情勢可能會改變習近平思考台灣議題時的思路。」

台灣關注烏克蘭的軍事策略

與此同時，台灣也持續關注烏克蘭在戰力與武器不足的情況下，如何透過不同戰術來抵禦俄羅斯運用精確導彈發動的攻勢。台灣國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤向路透社表示，烏克蘭在作戰中使用了台灣總統蔡英文近年來持續倡導的「非對稱作戰」，用移動式的武器來阻擊俄羅斯軍隊。

他說：「烏克蘭的軍隊一直在充分利用非對稱作戰，也非常有效，到目前為止他們都能成功地擋住了俄羅斯的進攻。這正是台灣的武裝部隊一直在積極開發的東西。從烏克蘭的表現來看，我們可以對自己的表現更有信心。」

除了實際作戰戰術外，哈佛大學的南樂指出，烏克蘭也使用了不少軟實力獲得國際支持，例如展現其總統澤連斯基非常人性化的一面。南樂認為，這也是台灣總統蔡英文過去幾年持續發展的部分。

他告訴德國之聲：「台灣一直在積極努力呈現蔡英文是一個非常有親和力的人，而並非只是一個菁英階層的人。這也正是烏克蘭總統澤連斯基過去這段時間不斷呈現的形象，我認為這是一個非常有效的策略，能獲得國際社會更多的支持。」

此外，自從俄烏戰爭爆發後，台灣總統蔡英文也曾公開強調，台灣必須全面提升應對認知作戰，找到方法穩定民心士氣。

「對台灣來說，如何應對認知作戰是他們過去這段時間一直專注的一個面向。」南樂表示，在俄烏戰爭中，國際社會也親眼見識到，一個專制國家是如何運用假訊息攻擊一個民主國家。

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作者: William Yang